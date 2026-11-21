خبرني - أثار الفنان المصري محمد فؤاد تفاعلاً واسعاً بعد تصريحات مفاجئة تحدث خلالها عن إمكانية اعتزاله الفن، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن يزداد تقدير الجمهور لمسيرته الفنية رغم ابتعاده عن السينما لسنوات.

وقال فؤاد خلال حضوره عرض فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، ضمن فعاليات الدورة ال47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تختتم مساء الجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، "تاريخي كبر ببُعدي عنكم، لقيته بيكبر وبيكبر بجد وبياخد مكانة ما كنتش أحلم بيها، ولو البعد هيخليني في القيمة والاحترام اللي أنتم شايلينه ليا؛ أنا عندي استعداد أعتزل حالاً دلوقتي".

كما أوضح أن الظروف خلال الفترة الماضية لم تكن مشجعة بما يكفي لخوض تجارب تمثيلية جديدة.

إلى ذلك، أشاد صاحب "الحب الحقيقي" بالسيناريست مدحت العدل، مؤكداً أنه صاحب فضل كبير في اكتشافه، ومبدياً رغبته في التعاون معه مجدداً من خلال عمل سينمائي جديد.



"البيت ساكت"

على صعيد آخر، كشف محمد فؤاد عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "البيت ساكت"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.

ودعا فؤاد جمهوره إلى دعم التعاون بينهما، والتواصل مع الشاعر من أجل تقديم المزيد من الأغنيات، مشيداً بالتجارب السابقة التي جمعتهما وحققت حضوراً لدى الجمهور، ومن أبرزها أغنيتا "شاهدين عليه" و"منه يا ليالي".

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تكريم مدحت العدل خلال الدورة ال47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديراً لإسهاماته في السينما، فضلاً عن إعلانه رغبته في عودة محمد فؤاد إلى التمثيل، وهو ما يفتح المجال أمام احتمال تجدد التعاون بينهما.

ويُعد الفنان المصري محمد فؤاد من أبرز نجوم الغناء والتمثيل في مصر والعالم العربي، وحقق شهرة واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي بفضل أغنياته الرومانسية والشعبية.

كما خاض تجارب سينمائية وتلفزيونية عدة، من أبرزها أفلام "إسماعيلية رايح جاي" عام 1997 و"أمريكا شيكا بيكا" عام 1993 و"رحلة حب" عام 2001، فيما يعتبر فيلم "غاوي حب" الذي عرض عام 2005، بمشاركة حلا شيحة ورامز جلال، آخر أفلامه السينمائية.