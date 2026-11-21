خبرني - يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) في حادثة اختراق إلكتروني يُشتبه في استهدافها قاعدة البيانات الوطنية للمعلومات الجنائية، التي تُعد حلقة وصل حيوية بين أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، وفقاً لما أفاد به شخصان مطلعان لشبكة "سي إن إن" الأميركية.



ويُعد اختراق المركز الوطني لمعلومات الجريمة (NCIC)، الذي يُشتبه في وقوف قراصنة إلكترونيين وراءه، ثاني حادثة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة.

وتُستخدم قاعدة بيانات المركز على نطاق واسع من قبل أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتبادل المعلومات المتعلقة بمذكرات القبض وإجراء عمليات التحقق من الخلفيات الجنائية.

جاء اكتشاف الاختراق الأخير خلال الأيام الماضية، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طمأنة الرأي العام بشأن أمن البنية التحتية السيبرانية للبلاد، وسط سلسلة من الأعطال والانقطاعات البارزة التي طالت بنوكاً ووكالة الأمن القومي (NSA) ونظام مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.

وعقب إبلاغ مسؤولي المكتب بالحادثة السيبرانية الأخيرة يوم الخميس الماضي، ظهر مدير المكتب كاش باتل عبر شبكة "فوكس نيوز" للإشادة بجهود المكتب في التصدي للتهديدات الرقمية. وتحدث باتل عن "عملية الدرع الشتوي" - التي أُنجزت قبل أشهر - كما لو كانت لا تزال جارية، مثنيًا على خطوات الإدارة في تحديث الأنظمة الحيوية لحماية البنية التحتية للبلاد، حيث قال: "كان بإمكان الإدارات السابقة إجراء هذه التحديثات، لكنها لم تفعل. نحن اليوم نسبق الأحداث ونعوض ما فاتنا".



اختراقات سابقة

وفي سبتمبر الماضي، استهدفت مجموعة قرصنة تُعرف باسم ShinyHunters بيانات شخصية حساسة لموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك عبر اختراق موقع إلكتروني تابع للمكتب مخصص للتوظيف.

فقد أُلقي القبض على باحث كندي في مجال الأمن السيبراني ومؤلف، ويواجه اتهامات مرتبطة بعملية الاختراق التي نفذتها المجموعة.

وعقب اختراق ShinyHunters، شعر بعض موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنهم لم يحصلوا على معلومات كافية بشأن ما إذا كانوا قد تضرروا من سرقة البيانات، كما أبدوا استياءهم من محدودية الموارد والإجراءات الأمنية المقدمة لحماية المتضررين، وفقاً لشبكة CNN.

وفي حادثة اختراق سابقة عام 2023، تمكن قراصنة من اختراق نظام حاسوبي تابع لمكتب الFBI الميداني في نيويورك، كان يُستخدم في التحقيقات المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك نظام لتخزين الصور المرتبطة بالتحقيق في قضية جيفري إبستين.