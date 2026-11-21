خبرني - كشفت مصادر مطلعة ما دار في الساعات الأخيرة بين الوسطاء وأميركا وإيران.

وقال مصدر رفيع إن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لا تزال تراوح مكانها رغم كثافة الاتصالات التي يجريها الوسطاء.

كما أوضح أن عقدة المفاوضات كانت ولا تزال تتمحور حول مصير اليورانيوم المخصب، في ظل تمسك كل من واشنطن وطهران بموقفيهما رغم المقترحات التي طرحها الوسطاء لتقريب وجهات النظر.

إذ يصر الجانب الأميركي على وجود خطة واضحة للتخلص من اليورانيوم المخصب، إلى جانب الحصول على ضمانات مكتوبة بعدم استئناف عمليات التخصيب مستقبلاً. في المقابل، ترفض إيران إخراج مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وفق المصدر.

وختم المصدر مشيراً إلى أن الوسطاء لم يحصلوا حتى الآن على ضمانات بعدم عودة التصعيد العسكري.