خبرني – أثار إطلاق لعبة «Grand Theft Auto VI»، المعروفة اختصاراً باسم «GTA 6»، تساؤلات بشأن إمكانية حظرها في الأردن، في ظل القيود المفروضة على إتاحتها في عدد من الأسواق، والجدل الذي يرافق محتواها القائم على العنف والجريمة والمشاهد المخصصة للبالغين.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع إطلاق اللعبة عالمياً في 19 تشرين الثاني 2026، وسط اهتمام واسع من عشاق الألعاب الإلكترونية، ومخاوف تتعلق بتأثير محتواها على الأطفال والمراهقين.

قيود في دول عربية

وشهدت عدة دول عربية قيوداً على إتاحة اللعبة عبر المتاجر الإلكترونية، من بينها الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان ولبنان، حيث لم تتوفر اللعبة للشراء عبر بعض المتاجر الرقمية المحلية، دون صدور قرارات رسمية معلنة تؤكد حظرها بشكل كامل.

وفي المقابل، سمحت السعودية والإمارات بتداول اللعبة وفق التصنيفات العمرية المعتمدة، بعد أن كانت أجزاء سابقة من سلسلة «GTA» تواجه قيوداً على تداولها.

وعلى المستوى الدولي، سبق أن فرضت طاجيكستان قيوداً على سلسلة «Grand Theft Auto» في مقاهي الإنترنت ومراكز الألعاب، فيما لا تتوفر اللعبة رسمياً في السوق الصينية، التي تخضع فيها الألعاب الإلكترونية لإجراءات موافقة حكومية قبل طرحها.

هل يصدر قرار بحظرها في الأردن؟

وفي الأردن، لم يتأكد صدور قرار رسمي بحظر «GTA 6»، كما لم تتضح أي إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بتداولها في السوق المحلية.

وتعيد اللعبة إلى الواجهة النقاش بشأن الرقابة على الألعاب الإلكترونية، ومدى ملاءمة محتواها للفئات العمرية الصغيرة، خصوصاً أن سلسلة «GTA» تتضمن مشاهد عنف وجرائم ومحتوى موجهاً للبالغين.

ويبقى التساؤل مطروحاً بشأن ما إذا كانت الجهات المختصة في الأردن ستتخذ إجراءات لتقييد تداول اللعبة أو إخضاعها لضوابط عمرية محددة، أم ستبقى متاحة للاعبين دون قيود إضافية.