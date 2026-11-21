خبرني - بين الزهور البنفسجية التي تتفتح في موسم الزعفران بمحافظة المفرق، شمال شرقي الأردن، تمضي إيمان زيادنة ساعات عملها في قطف الأزهار وفصل خيوطها الحمراء الدقيقة، في مهنة أحبتها وارتبطت بها منذ 3 سنوات، وباتت توفر لها دخلا إضافيا، وإن كان موسميا.

وتقول إيمان للجزيرة نت إن زراعة الزعفران تتطلب صبرا ودقة وعناية خاصة، وتشبه العناية بأزهاره الحساسة بالعناية بالأطفال الصغار. وترى في هذا العمل فرصة اقتصادية تستحق الجهد والاهتمام.

وتعكس تجربة إيمان جانبا من حكاية زراعة الزعفران في الأردن، التي بدأت تفتح آفاقا جديدة للعمل وتمكين الأسر الريفية، وسط توجه نحو زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

على سفوح مرتفعات منطقة دحل، غربي محافظة المفرق، بدأت إحدى أبرز تجارب زراعة الزعفران في الأردن على مساحة لا تتجاوز 200 متر مربع، قبل أن تتوسع تدريجيا لتصل إلى 20 دونما، موزعة بين مساحات مخصصة للإنتاج وأخرى للتجارب البحثية.

ويقول صاحب مزرعة "زعفران الأردن" عادل صبح للجزيرة نت إن المشروع بدأ بمبادرة فردية صغيرة، قبل أن يتطور إلى تجربة تسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام المزارعين والأسر الريفية، ولا سيما النساء والشباب.

ويوضح صبح أن المشروع توسع في المساحات المزروعة، وراكم خبرات زراعية، وطور أساليب الإنتاج، وصولا إلى إنشاء مركز متخصص لتدريب المزارعين والمهندسين الزراعيين والراغبين في دخول هذا المجال.

ويشير إلى أن المشروع وفر فرص عمل موسمية لنحو 20 سيدة في أعمال الزراعة والقطاف والتعشيب، مما أتاح لأسرهن مصادر دخل إضافية.

وتقول مديرة زراعة المفرق، الدكتورة إنعام المشاقبة، للجزيرة نت إن المحافظة تضم مزرعتين لزراعة الزعفران في منطقتي بلعما ودحل، وترى المديرية أن زراعة الزعفران تتلاءم مع الظروف البيئية للمحافظة وتفتح المجال أمام تنويع الإنتاج الزراعي.

وتكمن إحدى أبرز ميزات الزعفران في ارتفاع قيمته الاقتصادية مقارنة بحجمه، إذ يبلغ سعر الغرام الواحد من الزعفران نحو 10 دنانير أردنية (ما يعادل 14 دولارا أمريكيا تقريبا)، فيما يتطلب إنتاج الغرام الواحد قطف ما بين 150 و200 زهرة، ثم فصل خيوطها الحمراء يدوياً.

وهذه العملية الدقيقة تفسر جانبا من القيمة المرتفعة للمحصول، كما تمنح العمالة اليدوية دورا أساسيا في مراحل إنتاجه، من الحصاد إلى التجهيز.

ويشير صبح إلى ميزة أخرى تتعلق بتكاثر الأبصال داخل التربة، موضحا أن البصلة الواحدة يمكن أن تنتج نحو 25 بصلة خلال 5 سنوات، ما يتيح للمزارعين التوسع التدريجي في المساحات المزروعة.

ويرى أن هذه الخصائص تجعل الزعفران خيارا اقتصاديا واعدا للأسر الريفية، لكنه يؤكد أهمية توفير التدريب والمعرفة الفنية لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها.

وفي ردها على استفسارات الجزيرة نت، أوضحت وزارة الزراعة الأردنية أن الزعفران يُعد منتجا حديثا نسبيا في المملكة، وأن الأردن يستورد هذه المادة من الخارج بقيمة تصل إلى ملايين الدنانير.

وبحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة، يبلغ عدد المزارعين المتخصصين في زراعة الزعفران 8 مزارعين، فيما تسعى الوزارة إلى رفع عددهم إلى 50 مزارعا، في إطار مساعيها لتوسيع زراعة هذا المحصول ذي القيمة الاقتصادية المرتفعة، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وتكشف هذه الأرقام عن محدودية انتشار زراعة الزعفران مقارنة بالمحاصيل التقليدية، فيما يعكس العدد المستهدف رغبة الوزارة في تشجيع مزيد من المزارعين على زراعته.

وتؤكد مديرة زراعة المفرق، إنعام المشاقبة، أن المديرية تعمل على التوعية بأهمية تنويع المحاصيل الزراعية، وتشجع زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، ومنها الزعفران الذي تلائم زراعته الظروف البيئية في المحافظة.

وترى أن التوسع في زراعة الزعفران قد يتيح للمجتمعات المحلية فرصا إضافية، خصوصا من خلال العمل الموسمي والمشاريع الأسرية الصغيرة.

وفي محاولة لزيادة عدد مزارعي الزعفران، أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي عن برامج تمويل ميسرة للراغبين في زراعته وإقامة مشاريع مرتبطة به.

ويقول المدير العام للمؤسسة، المهندس محمد الدوجان، للجزيرة نت إن المؤسسة تقدم للمستفيدين قروضا بلا فوائد تصل قيمتها إلى 15 ألف دينار، ضمن برنامج يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المحاصيل ذات العوائد المرتفعة.

ويوضح أن البرنامج يقترن بتدريب الراغبين في دخول هذا المجال وتأهيلهم، بالتعاون مع مشروع "زعفران الأردن"، لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة قبل إطلاق مشاريعهم.

كما أشار الدوجان، خلال افتتاح مهرجان الزعفران الثالث، إلى توجه المؤسسة لمنح قرض حسن بقيمة 50 ألف دينار لتمويل مشروع جماعي في محافظة المفرق يستهدف الراغبين في زراعة الزعفران أو تصنيع منتجات مرتبطة به.

ويعول العاملون في القطاع على التمويل لتوسيع زراعة الزعفران، خصوصا أن المزارعين الجدد يحتاجون إلى توفير الأبصال ومستلزمات الإنتاج والحصول على التدريب الفني قبل الوصول إلى مرحلة التسويق.

وجاء افتتاح مهرجان زعفران الأردن الثالث ومعرض المنتجات الريفية، الخميس، في مزرعة الزعفران بمحافظة المفرق، برعاية الأميرة بسمة بنت علي، مؤسسة الحديقة النباتية الملكية ورئيسة مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.

وشهد المهرجان مشاركة مهتمين بزراعة الزعفران من الأردن والإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن مؤسسات زراعية وتنموية.

وتضمن المهرجان توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع "زعفران الأردن" والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بهدف تمكين مجموعة من الرياديين والأسر في مناطق البادية من إقامة مشاريع لزراعة الزعفران اعتباراً من الموسم المقبل.

وبموجب المذكرة، سيجري تزويد المستفيدين بأبصال الزعفران والتقنيات والخبرات والمعرفة الفنية اللازمة لبدء مشاريعهم، في خطوة تستهدف إيجاد مصادر دخل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق البادية.

ويقول صبح إن أهمية هذه الشراكة تكمن في الانتقال من تجربة زراعية محدودة إلى مشاريع إنتاجية يمكن أن تستفيد منها أسر ومجتمعات محلية جديدة.

من جهتها، ترى المشاقبة أن المهرجانات الزراعية لا تقتصر أهميتها على الاحتفاء بالمحصول، بل تشكل فرصة لنشر الثقافة الزراعية وتبادل الخبرات، إلى جانب توفير منصات لتسويق المنتجات الريفية وتعزيز الوعي الزراعي والغذائي.