خبرني – تشهد الأردن انطلاق حملة تربوية ودينية تحت عنوان «نشامى الفجر»، تهدف إلى تشجيع الأطفال والفتيان على الاستيقاظ مبكراً وأداء صلاة الفجر جماعة في المساجد، في خطوة تسعى إلى تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة ببيوت الله، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط والمحافظة على الصلاة منذ الصغر.

وتأتي الحملة امتداداً لفكرة «رجال الفجر» التي انطلقت من الجزائر، وتحديداً من منطقة عين الكبيرة بولاية سطيف، بمبادرة من معلمين ومشرفين على تحفيظ القرآن الكريم، قبل أن تتوسع إلى مناطق جزائرية أخرى، من بينها ولاية برج بوعريريج، وتحظى بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى عدد من الدول العربية.

وتقوم فكرة «نشامى الفجر» على تحفيز الأطفال واليافعين على المواظبة على صلاة الفجر في جماعة، بمشاركة أولياء أمورهم، بما يسهم في تنمية روح المسؤولية لديهم، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية، وتشجيعهم على تنظيم أوقاتهم والالتزام بعادات يومية إيجابية.

وفي الأردن، تتجه الأنظار إلى مسجد جامعة اليرموك «نوح القضاة» في مدينة إربد، الذي من المقرر أن يشهد صباح الجمعة الموافق 27 تشرين الثاني 2026 تجمعاً للأطفال المشاركين في حملة «نشامى الفجر»، لأداء الصلاة جماعة، وسط دعوات للأهالي إلى اصطحاب أبنائهم والمشاركة في هذه الفعالية.

ومن المنتظر أن تتخلل الفعالية مبادرات تشجيعية وتوزيع جوائز على الأطفال المشاركين، بهدف تحفيزهم على الاستمرار في أداء صلاة الفجر، وتحويل المشاركة من نشاط عابر إلى سلوك يومي مستدام.

وتعكس الحملة توجهاً نحو توظيف المبادرات المجتمعية والأنشطة التحفيزية في التربية الدينية، من خلال الجمع بين دور الأسرة والمسجد في غرس القيم الإسلامية لدى الأطفال، وتعزيز ارتباطهم بالصلاة والعمل الجماعي.

وتحمل حملة «نشامى الفجر» شعار «لنبني جيل الفجر»، في تعبير عن رسالتها الرامية إلى تنشئة جيل محافظ على الصلاة، معتز بقيمه الدينية، وقادر على تحمل المسؤولية والمساهمة الإيجابية في مجتمعه.