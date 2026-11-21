خبرني - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض فجر اليوم.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشور على منصة "إكس"، أن عملية الاعتراض نجحت في تدمير الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

وفي منشور آخر، قال المتحدث إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

ويأتي الهجوم في أعقاب محاولات متكررة نفذتها جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية لاستهداف منطقة الرياض، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض معظمها. في المقابل، تواصلت الهجمات السعودية على مواقع الحوثيين في اليمن.