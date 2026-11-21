خبرني - يشير الدكتور كيريل بتيتسين، أخصائي جراحة العظام والإصابات، إلى أن انحراف إبهام القدم (Hallux valgus) مشكلة عظمية وليست مجرد مشكلة جمالية.

ووفقا له، يتمثل انحراف إبهام القدم في ميلان الإصبع الكبير باتجاه الأصابع المجاورة، مع انزياح عظم مشط القدم الأول في الاتجاه المعاكس، ما يؤدي إلى ظهور بروز عظمي. وترتبط هذه الحالة بعوامل عدة، منها الوراثة وبنية القدم والقدم المسطحة، فضلا عن حالة المفاصل والأربطة. ولا يعكس حجم البروز بالضرورة شدة الألم.

وأشار الطبيب إلى أن الأحذية الضيقة من الأمام أو ذات الكعب العالي ليست السبب الرئيسي للتشوه، لكنها قد تسرّع تطوره لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به، نتيجة الضغط على أصابع القدم وزيادة الحمل على مقدمتها. وللوقاية، ينصح بارتداء أحذية ذات مقدمة واسعة وكعب ثابت.

ووفقا له، تصاب النساء بانحراف إبهام القدم أكثر من الرجال، نتيجة عوامل وراثية، إضافة إلى شيوع ارتداء الأحذية الضيقة ذات الكعب العالي بينهن. ومع ذلك، يمكن أن يصاب الرجال بهذه الحالة أيضا، رغم عدم ارتدائهم هذا النوع من الأحذية.

وأوضح أن الوزن ومستوى النشاط البدني لا يُعدان من الأسباب المباشرة للتشوه، إذ قد يزيد الوزن الزائد الشعور بعدم الراحة أثناء المشي، لكنه ليس عاملا مستقلا مثبتا للإصابة به. كما أن نمط الحياة الخامل لا يُعد من عوامل الخطر، ولا يؤدي فقدان الوزن أو ممارسة الرياضة إلى تصحيح وضع العظام بعد تشوهها.

وأشار إلى أن التدخل الجراحي قد يصبح ضروريا عند فشل العلاجات التحفظية واستمرار التشوه في التفاقم، ولا سيما عندما يصبح الألم مزمنا ويعيق المشي. وحذر من محاولة تخفيف الألم أو علاج انحراف إبهام القدم ذاتيا.