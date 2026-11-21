خبرني - أصيب 9 أطفال إثر سقوط لعبة ملاهٍ بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر، فيما دفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت الجهات المعنية بلاغا بوقوع الحادث داخل مركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وانتقلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى تقديم الرعاية الأولية للأطفال المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وجرى نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الرعاية الصحية.

من جهتها، قال وزارة الشباب والرياضة إن الوزير جوهر نبيل، يتابع حالات الأطفال المصابين، البالغ عددهم 9، في حادث سقوط لعبة "الساقية" داخل حديقة مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية.

ووجه الوزير بالغلق الفوري لمكان الحادث، وأكد أن سلامة المواطنين على رأس أولويات الوزارة، وفق بيان الوزارة.

وأضاف أن الوزير وجه اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم، كما كلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بالتواجد بجوار الأطفال وأسرهم، وتوفير جميع احتياجاتهم حتى خروجهم من المستشفى.