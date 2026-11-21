خبرني - أعلنت شركة "Rockstar Games" المطورة للعبة "GTA 6" أن اللعبة حققت رقما قياسيا بمبيعات تجزئة بلغت 3.79 مليار دولار في يومها الأول.

واستند هذا الرقم إلى تقديرات الشركة حتى نهاية يوم أمس الخميس، الذي شهد إطلاق اللعبة.

وقالت شركة روكستار أيضا في بيان إنها باعت 32.5 مليون نسخة قبل الإطلاق، محققة رقما قياسيا عبر مختلف المنصات.

وقال سام هاوسر، رئيس شركة روكستار ومؤسسها، في بيان: "نشعر بامتنان بالغ إزاء تفاعل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، ولا يسعنا أن نكون أكثر حماسا لمشاركتكم هذه اللحظة."

ويبلغ سعر النسخة العادية من اللعبة نحو 80 دولارا في الولايات المتحدة.

وكانت شركة "Rockstar Games" قد أعلنت اليوم عن إطلاق لعبة Theft Auto VI" (GTA 6)" عالميا، بعد سنوات من انتظار عشاق السلسلة صدور الجزء الجديد. وكان اللاعبون في نيوزيلندا من أوائل من تمكنوا من تجربة اللعبة مع حلول منتصف ليل الخميس، قبل إطلاقها في الولايات المتحدة.

ويأتي إطلاق اللعبة في ظل النجاح التجاري الكبير للسلسلة، التي تجاوزت مبيعاتها 470 مليون نسخة حول العالم، فيما تخطت مبيعات لعبة "GTA 5" وحدها 230 مليون نسخة منذ إطلاقها عام 2013.