خبرني - أعلن بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة، غياب مهاجمه الإنجليزي هاري كين لأشهر عدة بسبب إصابة بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر تعرض لها خلال مواجهة كولن.

وخرج كين مصابا بعد 20 دقيقة من مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن تكشف الفحوص الطبية عن تمزق في أربطة الكاحل الأيسر.

وقال النادي البافاري في بيان إن الإصابة تعني غياب اللاعب البالغ 33 عاما عن الملاعب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وسجل كين، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، 10 أهداف وصنع مثلها خلال 16 مباراة خاضها مع بايرن في مختلف المسابقات هذا الموسم.

كما أعلن بايرن إصابة لاعبه مايكل أوليسيه بكدمة في القدم خلال المباراة ذاتها، موضحا أنه سيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة.

ويحل بايرن ضيفا على ليل الفرنسي الأربعاء المقبل ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.