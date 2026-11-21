خبرني - تسود المملكة أجواء لطيفة إلى معتدلة الحرارة نهارا وباردة نسبيا ليلا خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأحد، وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وتكون الأجواء السبت لطيفة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، فيما يكون الطقس باردا نسبيا ليلا في معظم المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويطرأ الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء لطيفة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية أحيانا، فيما يستمر الطقس باردا نسبيا خلال الليل.

وتبقى الأجواء الاثنين والثلاثاء لطيفة الحرارة نهارا في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وطقس بارد نسبيا ليلا.

وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول، خلال ساعات الليل المتأخرة الأحد والصباح الباكر الاثنين، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر.

ودعت المواطنين إلى متابعة النشرات والتحديثات الجوية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على تطبيق واتساب.