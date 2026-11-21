خبرني - أعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو لبنان، في خطوة تندرج ضمن سلسلة عمليات متكررة تشهدها الحدود المشتركة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة، لم تسمه، قوله إن الجهاز تمكن من ضبط شحنة أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان.

ولم يقدم المصدر تفاصيل بشأن نوع الأسلحة المضبوطة أو كمياتها، أو مكان ضبط الشحنة والجهات التي كانت متجهة إليها.

كما سبق أن أعلنت السلطات السورية إحباط محاولات عدة لتهريب أسلحة وذخائر إلى لبنان خلال الأشهر الماضية.

ففي 9 أغسطس/آب الماضي، أعلنت قوى الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس غرب البلاد، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر إلى لبنان.

وأوضحت أن الشحنة تضمنت بنادق آلية وقذائف "آر بي جي" إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك بريف دمشق محاولة تهريب نحو 6 آلاف صاعق متفجر، كانت معدة للاستخدام في تصنيع العبوات الناسفة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الإدارة السورية إلى بسط سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وضبط المعابر الحدودية.