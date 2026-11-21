خبرني - ذكر موقع "أكسيوس"، الجمعة أن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، التقيا الخميس في برلين مسؤولين قطريين كبارا لبحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن المبعوثين ظهرا في برلين على هامش قمة مع قادة أوروبيين.

يأتي اللقاء في خضم أزمة بدأت مع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، وتحكمت إيران منذ شنها بمضيق هرمز، بينما فرضت واشنطن حصارا بحريا مضادا على الموانئ الإيرانية. وتتمسك طهران بأنها لن تعيد فتح المضيق ما لم تلبَّ مطالبها، ومنها رفع الحصار البحري وإلغاء تجميد أصولها في الخارج وإزالة العقوبات النفطية.

ويؤدي ويتكوف وكوشنر دور المفاوض الرئيسي لترامب في الشرق الأوسط. وكانا قد زارا الدوحة في 30 يونيو، بعد اتفاق إطار بين واشنطن وطهران وقع في 17 يونيو، غير أن المحادثات تعثرت لاحقا.

وتتولى قطر دور الوسيط الأبرز، ففي أواخر سبتمبر ذكر "أكسيوس" أن جهود الوساطة القطرية حققت تقدما ضئيلا، وأن مقترحا قطريا من صفحتين سعى إلى التوفيق بين مطلب إيران رفع الحصار ومطلب واشنطن تنازلات نووية.

وفي 31 أكتوبر، أجرى وسطاء قطريون محادثات في طهران، سعيا لاستئناف التفاوض المباشر وتفادي اندلاع حرب بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

وفي مطلع نوفمبر، عرضت طهران، بعد محادثات غير مباشرة في الدوحة، إعادة فتح هرمز خلال يومين، فيما تحدثت تقارير عن مسودة اتفاق متداولة. وأعلنت قطر في 3 نوفمبر أن الطرفين ملتزمان بالوساطة ويراجعان مقترحات قدمها الوسطاء. لكن وكالة "رويترز" ذكرت في اليوم نفسه أن الجانبين لا يزالان متباعدين، وأن إيران تشترط رفع العقوبات والإفراج عن أموالها قبل إعادة فتح المضيق.

وأفادت مصادر إيرانية للوكالة بأنها ترى أن هجوما أمريكيا جديدا أكثر ترجيحا من التوصل إلى اتفاق.

وكان ترامب قد لمح مرارا إلى إمكانية مهاجمة إيران بعد انتخابات 3 نوفمبر. وذكر "أكسيوس" في أكتوبر أن نائب الرئيس جي دي فانس وويتكوف وكوشنر يريدون استئناف المفاوضات، بينما يشكك ترامب في أن توافق إيران على اتفاق يراه مقبولا.