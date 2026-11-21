خبرني - وقعت شركة "باير" الألمانية تسوية بنحو 7.25 مليارات دولار مع مرضى سرطان أمريكيين يتهمونها بعدم التحذير من مخاطر مبيد "راوند أب".

وأقر قاض في ولاية ميزوري الأمريكية تسوية تدفع بموجبها شركة "باير" المختصة بصناعة الكيماويات الزراعية ما يصل إلى 7.25 مليار دولار على مدى عقدين، لإنهاء آلاف الدعاوى التي أقامها مرضى سرطان في الولايات المتحدة.

وتشمل التسوية، التي تنطبق على جميع أنحاء الولايات المتحدة، مستخدمي مبيد الأعشاب "راوند أب" المصابين بالفعل، وكذلك من تشخص إصابتهم بسرطان اللمفومة اللاهودجكينية في السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بشركة "باير"، فإنها تنفي أن يتسبب "راوند أب" في الإصابة بالسرطان، إلا أن هذه التسوية تمنح الشركة قدرا من الاستقرار المالي في ظل تصاعد تكاليف التقاضي، وهو ما دفعها إلى التفكير في سحب المنتج من الأسواق الزراعية الأمريكية.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، بيل أندرسون، بأن الموافقة النهائية على تسوية الـ 7.25 مليار دولار تمثل "علامة فارقة وحاسمة" في استراتيجية الشركة لاحتواء وتقليل مخاطر الدعاوى القضائية الحالية والمستقبلية المتعلقة بمبيد "راوند أب".

يذكر أن "باير" الألمانية استحوذت في 2018،على شركة البذور والكيماويات الزراعية الأمريكية "مونسانتو" (Monsanto)،التي يقع مقرها في ولاية ميزوري، مقابل نحو 63 مليار دولار. وبموجب هذه الصفقة، ورثت "باير" جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد "مونسانتو".

وأصبحت محاكم مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري مركزا رئيسيا لهذه الدعاوى، حيث شهدت أحكاما بتعويضات ضخمة ضد الشركة في سنوات سابقة، تلاها حكم للمحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2026 يقضي بعدم جواز مقاضاة الشركة في محاكم الولايات بتهمة "عدم التحذير" طالما أن الوكالات الفيدرالية لا تشترط ذلك.