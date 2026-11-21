خبرني - ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مخططين عسكريين أمريكيين حذروا من تأثير الجمود الحالي على قدرات القوات إذا امتد إلى العام المقبل.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة، بينها مسؤولون أمريكيون، أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أبلغت الإدارة بأن استمرار الحشد العسكري الكبير بعد نهاية ديسمبر قد يضر بالجاهزية.

وبحسب الصحيفة، يأخذ المخططون العسكريون في الحسبان أن الكونغرس الجديد بقيادة الديمقراطيين قد يقيد الإنفاق الدفاعي ويعزز الرقابة على العمليات الخارجية، خصوصا الحرب على إيران التي لا تحظى بشعبية.

وقال أحد المصادر إن "سنتكوم" تبلغ الإدارة بأن الوقت ينفد وأن المال والجاهزية يُستنزفان، بما في ذلك القدرة على مواجهة تهديدات عالمية أخرى، مع اقتراب الانتشار ضد إيران من عامه الأول.

لكن مسؤولا عسكريا أمريكيا نفى هذا التوصيف، وقال إن "سنتكوم" لم تبلغ الإدارة بأن القوات ينفد منها الوقت أو أنها ستنهك إن لم تستأنف الضربات قبل العام الجديد.

وتقول الصحيفة إن المسؤولين الإسرائيليين، الذين دعوا مرارا إلى استئناف الحرب، يستخدمون حجة "نافذة الفرصة المتقلصة" لحث ترامب على توجيه ضربات جديدة قبل نهاية العام.

إلا أن ترامب، بحسب "فايننشال تايمز"، بدا غير حاسم. فقد قال لموقع "أكسيوس" الخميس: "لن أتعجل في اتخاذ أي قرار. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام." وقال لـ"فوكس نيوز": "سنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير." وأضاف لـ"رويترز" على متن الطائرة الرئاسية: "لدينا وقت."

وذكر مسؤول أمريكي للصحيفة أن حملة الضغط الاقتصادي "تدمّر إيران لدرجة أن الرئيس لا يحتاج إلى عمليات قتالية كبرى"، لكنه شدد على أن جميع الخيارات مطروحة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب تأرجح مراراً بين التهديد العسكري والدعوة إلى حل دبلوماسي، وأنه قلّل أخيراً من احتمالات التوصل إلى اتفاق، معبراً عن رضاه ببقاء الوضع الراهن، أي الحصار البحري المكلف على إيران، على ما هو عليه. وكان قد قاوم الشهر الماضي ضغطاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة إشعال عمليات واسعة تشمل منشآت الطاقة والبنية المدنية الإيرانية قبل الانتخابات النصفية.