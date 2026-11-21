خبرني - لأول مرة يلتقي أول طفل فلسطيني مولود من النطف المهربة من سجون الاحتلال بوالده، مصطحبا أخاه الأصغر منه بعامين.

فقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللقاء الحار بين الأسير المحرر والمبعد عمار الزبن (51 عاما)، صاحب أول مبادرة للإنجاب عبر النطف المهربة مع ابنيه مهند (14 عاما) وصلاح الدين (12 عاما)، وذلك في منفاه في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الأسير المحرر في مقطع الفيديو المتداول إن الفضل في لقائه بطفليه لله عز وجل "ومن ثم أهلنا الصابرين المرابطين في قطاع غزة، ثبتهم الله وفرج عنهم" مضيفا أن اللقاء ما كان ليتم لولا تضحياتهم وعناؤهم.

وأشار إلى أنه لم يتمكن بعد من لقاء زوجته، وأعرب عن أمله في لقائها قريبا وأن يمن الله بالفرج عن باقي الأسرى.

ووفق تقرير لنادي الأسير الفلسطيني نشره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عام على وقف إطلاق النار فإن عائلات كثير من الأسرى المحررين في الصفقات حُرمت من لقاء أبنائها المحررين، بوصفها وجها آخر من أوجه الانتقام الجماعي الذي يستهدف الأسرى وعائلاتهم.

وأُفرج عن الزبن في 27 فبراير/شباط 2025 ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان يوم 15 يناير/كانون الثاني 2025، لكن عائلته لم تتمكن من الوصول إليه ولم يتمكن من احتضان طفليه إلا اليوم.

والزبن هو أول أسير فلسطيني يُرزق بأول طفل عن طريق النطف المهربة وهو داخل السجون ضمن محاولة ناجحة للتغلب على قيود السجّان وتحقيق الرغبة في إنجاب الأطفال، فرُزق في 13 أغسطس/آب 2012 بابنه مهند، ثم في سبتمبر/أيلول 2014 رُزق بطفله الثاني صلاح الدين من عينة النطف نفسها المهربة سابقا.

وحتى قبل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان الأسرى وخاصة المحكومين بالسجن المؤبد يهرّبون نطفهم إلى المراكز الصحية المتخصصة في الإخصاب، لغرض إجراء التلقيح الصناعي والإخصاب لزوجاتهم في المراكز الطبية، وفق قيود وشروط دقيقة وضوابط شرعية.

وعمار الزبن من مواليد مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتُقل 3 مرات من قبل الاحتلال آخرها عام 1998 بعد عودته من الأردن إلى فلسطين، ووُجهت له تهمة المشاركة في عمليات استشهادية أدت إلى مقتل 27 إسرائيليا، وحُكم عليه بالسجن 27 مؤبدا، إضافة إلى 25 سنة أخرى.

وخلال اعتقاله حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية ثم الماجستير عام 2022 في التخصص نفسه من جامعة القدس. كما ألف العديد من الروايات أثناء فترة اعتقاله منها "عندما يزهر البرتقال" صدرت عام 2011، "من خلف الخطوط" صدرت عام 2015.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسرت "حماس" من مستوطنات ونقاط عسكرية إسرائيلية في محيط غزة نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، تمت مبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

وبموجب 3 صفقات تبادل في عامي 2023 و2025 بلغ عدد الأسرى المحررين 3985 أسيرا وأسيرة حسب التفصيل:

نوفمبر/تشرين الثاني 2023: الإفراج عن 240 أسيرا وأسيرة.

يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025: الإفراج عن 1777 أسيرا.

13 أكتوبر/تشرين الأول 2025: الإفراج عن 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 250 أسيرا من المحكومين بالمؤبد وأسرى محكومون بأحكام عالية، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العدوان.