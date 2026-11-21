خبرني - ألقت السلطات السورية الجمعة القبض على الملازم في النظام المخلوع أحمد طلال رسلان، أحد المتورطين في "مجزرة كمين العتيبة" التي قُتل فيها أكثر من 150، في بلدة العتيبة بالغوطة الشرقية في ريف دمشق جنوبي البلاد.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من اعتقال رئيس أركان الفرقة 30 في النظام المخلوع العميد رواد زيدان، المخطِّط والآمر في المجزرة التي وقعت عام 2014.

وقالت قوى الأمن الداخلي -في منشور على منصة "إكس"- إنه عقب إلقاء القبض على العميد الركن رواد علي زيدان -المخطِّط والآمر بمجزرة "كمين العتيبة"- ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على أحمد طلال رسلان، وهو ملازم سابق وأحد المتورطين في المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 150مدنيا.

"تنسيق مع حزب الله"

وذكر الأمن الداخلي، أن التحقيقات كشفت أن رسلان تلقى الأوامر والخطة من رواد علي زيدان، ونسّق مع عناصر من حزب الله اللبناني لتنفيذ عمليات زرع الألغام على طريق حرّان بريف دمشق، وتفجيرها أثناء نزوح الأهالي.

وأظهرت التحقيقات تورط رسلان في زراعة مئات الألغام المضادة للأفراد والدبابات منذ عام 2016 حتى إسقاط النظام، وانضمامه -عقب دخول الثوار دمشق- إلى "مليشيا الحركة الوطنية السورية" التي يقودها غياث دلة، ومشاركته في الهجوم على قوى الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع في 6 مارس/آذار 2025.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت -مساء الخميس الماضي- اعتقال العميد في النظام المخلوع رواد زيدان، وقالت إنه خطَّط وأَمَر بتنفيذ مجزرة أودت بحياة العشرات في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، قال مصدر في وزارة الداخلية إنه عُثر على "رفات نحو 100 شخص استشهدوا بكمين للنظام البائد قبل سنوات على أطراف بلدة العتيبة في ريف دمشق".

وفي 26 فبراير/شباط 2014، نفذت قوات النظام السوري المخلوع كمينا على الطريق الرابط بين بلدتيْ العتيبة وميدعا، استهدف مجموعة كانت تحاول الخروج من الغوطة الشرقية المحاصرة آنذاك.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) -التابعة للنظام السابق حينها- مقتل 175 شخصا قالت إنهم من مقاتلي المعارضة، بينما أفاد المكتب الحقوقي الموحد في الغوطة الشرقية بأن الضحايا من الأهالي الذين كانوا يحاولون مغادرة المنطقة المحاصرة.