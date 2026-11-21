خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأعطال الواسعة التي شهدتها شركات أمريكية كبرى ناجمة عن تحديث معداتها وأنظمتها التقنية، محذرا من احتمال فشل بعض الشركات خلال هذه العملية.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة 20 نوفمبر: "تعلمون أن آلاف الشركات تجري عمليات تحديث حاليا، وخلال عملية التحديث تحدث أمور سيئة. وستكون هناك شركات تفشل، خصوصا أثناء إجراء هذه التحديثات".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الأعطال الأخيرة حوادث منفصلة لا ترتبط ببعضها، مشددا على ضرورة توفير تمويل إضافي من الكونغرس لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحاته بعد سلسلة اضطرابات تقنية طالت شركات ومؤسسات أمريكية كبرى، بينها "مايكروسوفت" التي تعطلت خدماتها مثل "أوتلوك" و"تيمز"، وشركة "يونايتد إيرلاينز" للطيران، ومصرف "جيه بي مورغان تشيس".

كما شهدت الولايات المتحدة في 13 نوفمبر توقفا لحركة إقلاع الطائرات على مستوى البلاد استمر نحو أربع ساعات ونصف الساعة، ما تسبب في إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 18 نوفمبر عدم وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني منسق أو نشاط تقف وراءه دولة أجنبية.

وأكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون ووزير الخارجية ماركو روبيو أن الحوادث منفصلة، مشيرين إلى أن عمليات معالجة الثغرات الأمنية وتحديث الأنظمة القديمة تسببت في اضطرابات مؤقتة.

وفي أحدث التطورات المرتبطة بهذه الاضطرابات، أكد البيت الأبيض، الجمعة، اختيار كيرستن ديفيز، المسؤولة عن أنظمة المعلومات في وزارة الدفاع الأمريكية، لقيادة مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني، خلفا لشون كيرنكروس الذي غادر منصبه.