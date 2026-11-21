خبرني - تراجع مؤشر بورصة "ناسداك" الإلكترونية الأمريكية بأكثر من 5% خلال تعاملات الجمعة، مسجلا أكبر انخفاض له منذ مطلع أبريل الماضي، وفقا لبيانات التداول.

وخلال جلسة التداول، انخفض المؤشر بمقدار 1261.46 نقطة، بما يعادل 5.28%، ليصل إلى 22617.73 نقطة. وكانت هذه المستويات قد سُجلت آخر مرة في مطلع أبريل، قبل أن تعاود البورصة مسارها الصعودي وتواصل تحقيق المكاسب حتى الشهر الماضي.

وكان مؤشر ناسداك قد سجل مستوى قياسيا بلغ 27.5 ألف نقطة في مطلع أكتوبر الفائت، ما يعني أن مستوياته الحالية تقل بأكثر من 18% عن تلك الذروة. وخلال الأسبوع الجاري، خسرت البورصة نحو 4 تريليونات دولار من قيمتها السوقية.

ويأتي هذا التراجع في مؤشر "ناسداك" الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية في العالم على خلفية التطورات المرتبطة بالفضيحة التي أدت إلى إقالة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ.

وتكتسب هذه الأزمة الإدارية حساسية استثنائية في أوساط المستثمرين، نظرا لكون "إنفيديا" تمثل إحدى أضخم الشركات وزنا وتأثيرا في القيمة السوقية للمؤشر وقاطرة رئيسية لقطاع الذكاء الاصطناعي، ما جعل اضطراب قيادتها ينعكس مباشرة على أداء السوق ككل.

وتفاقمت الضغوط على البورصة الإلكترونية بالتزامن مع تسجيل انقطاعات وأعطال تقنية واسعة النطاق ضربت شبكات عدد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية والشركات الكبرى، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من تعطل العمليات التشغيلية وتكبد تلك الشركات خسائر مالية، ودفعهم لبيع أسهمهم بوتيرة متسارعة مما تسبب بهبوط حاد مع إغلاق تداولات الأسبوع.