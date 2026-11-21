توفي بطل لعبة "كمال الأجسام" العراقي سجاد جواد عن عمر ناهز الثلاثين عاما، بعد ثلاثة أيام فقط من تتويجه بالميدالية الذهبية ولقب بطل آسيا.

ونعى الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية اللاعب في بيان رسمي، دون الكشف عن السبب الطبي المباشر للوفاة.

وتقدم رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية فائز عبد الحسن وأعضاء الاتحاد بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه.



أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن الوفاة جاءت إثر وعكة صحية مفاجئة، فيما عزت تقارير أخرى وفاته إلى الإجهاد البدني الشديد وتغيّر النظام الغذائي المفاجئ بعد فترة عصيبة خلال بطولة آسيا لكمال الأجسام.

ويُعد سجاد جواد من أبرز لاعبي المنتخب العراقي في لعبة كمال الأجسام، ومثّل العراق في العديد من المحافل القارية والدولية.



قبل أيام قليلة من رحيله، حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 90 كيلوغراما ضمن بطولة آسيا لبناء الأجسام التي أُقيمت في تايلاند.



كما أحرز سابقا في بداية مشواره المركز الـ11 في منافسات وزن 90 كيلوغراما ضمن بطولة آسيا لكمال الأجسام.