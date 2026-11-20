خبرني - واصلت أسعار الذهب تراجعها الجمعة، لتنخفض بنحو 3% وتقترب من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر، تحت ضغط موجة بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3% إلى 3514.08 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2025 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 3502.49 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول 2025.

وتراجعت أسعار المعدن النفيس بنحو 9.4% منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 20 آذار، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 4.6% إلى 3515.40 دولارا للأوقية.

وجاء تراجع الذهب في وقت تتجه فيه الأسواق إلى ترجيح رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول، إذ بلغت احتمالات هذه الخطوة 96%، بحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي".

وزادت الضغوط على المعدن النفيس بعدما جاءت تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي متسقة مع التوجه المتشدد الذي ساد اجتماع لجنة السوق المفتوحة في تشرين الأول، وسط تحذيرات من مخاطر التضخم وإمكانية الحاجة إلى رفع الفائدة مجددا.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4.1% إلى 40.99 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 3.4% إلى 1296.50 دولارا، والبلاديوم 2.1% إلى 890.19 دولارا.

وتتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.