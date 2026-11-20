خبرني - أكد نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي أن كتلة التغيير مصممة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.

وقال الطيبي، لـ "المملكة"، إن نتنياهو يتهرب من تشكيل لجنة تحقيق رسمية، رغم حجم الصدمة التي أحدثتها أحداث السابع من أكتوبر في إسرائيل، لافتا إلى أن لجنة التحقيق قد تُطرح قريباً للتصويت في الكنيست، مع توقعه حصولها على الأغلبية، ومؤكداً أن كتلته ستؤيد المقترح.

وفيما يتعلق بمستقبل حل الدولتين، قال الطيبي إن نتنياهو عمل على تقويض هذه الحل، مشيراً إلى أن التوسع الاستيطاني وتقطيع أوصال الضفة الغربية يعرقلان إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن هناك إجماعا دوليا على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، في حين تعارض إسرائيل والولايات المتحدة هذا التوجه، بحسب تعبيره.

وقال الطيبي إن الحكومة الإسرائيلية تشجع وتمول توسيع البؤر الاستيطانية، إضافة لدعم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم من أراضيهم.

وقال إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقدم دعما ماليا للمستوطنين، مضيفا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والشرطة الإسرائيلية يرفضان ملاحقة المتورطين في اعتداءات المستوطنين وإطلاق النار وقتل الفلسطينيين وإحراق ممتلكاتهم.

وأضاف أن نتنياهو يقلل في تصريحاته أمام المجتمع الدولي من خطورة هذه الاعتداءات عبر وصف منفذيها بأنهم "بعض الشباب المنحرفين"، مؤكدا أن ما يجري يمثل منظومة من الاعتداءات المنظمة التي تحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية.

