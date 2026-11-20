خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رغبته في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالطرق الدبلوماسية، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، رغم صعوبة المفاوضات والخلافات الكبيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه تحدث مع الممثل الأميركي الذي يتولى متابعة هذا الملف، لكنه وصف المهمة بالصعبة، في ظل العداء الشديد بين بوتين وزيلينسكي ، قائلاً: "مستوى الكراهية بينهما كبير ويمكن ملاحظته بوضوح."

وأشار إلى أن نحو 25 ألف جندي، معظمهم من الجنود، يُقتلون شهرياً في هذه الحرب، واصفاً إياها بالحرب السخيفة، ومعتبراً أنها ما كانت لتندلع لو لم تكن الانتخابات الأميركية مزورة.

وقال ترامب إنه سأل بوتين عما إذا كان سيخوض الحرب لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة، فأجابه بالنفي، مضيفا أن الحرب لم تكن لتحدث لو كان في منصبه آنذاك.

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه عقد اجتماعا ثنائيا مثمرا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحثا خلاله التقدم المحرز في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب عدد من الملفات، من بينها مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن دخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة عبر القوارب والسفن والمياه الدولية تراجع بنسبة 97%.