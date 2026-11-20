خبرني - أفادت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بأن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة أجواء مستقرة نسبيا، مع طقس لطيف إلى معتدل الحرارة نهارا، وبارد نسبيا خلال ساعات الليل في معظم المناطق، وسط تحذيرات من احتمال تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وقالت الإدارة في تقريرها إن يوم غد السبت تسود فيه أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، فيما يكون الطقس باردا نسبيا ليلا في معظم المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأضافت أنه يطرأ يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في معظم المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية أحيانا، فيما تسود أجواء باردة نسبيا خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى أنه في يومي الاثنين والثلاثاء تبقى الأجواء لطيفة الحرارة نهارا في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، بينما يستمر الطقس باردا نسبيا ليلا في أغلب المناطق.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول، خلال ساعات الليل المتأخرة من يوم الأحد والصباح الباكر من يوم الاثنين، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر.

ودعت الإدارة المواطنين إلى متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عنها باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات والتحذيرات الجوية، من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على تطبيق واتساب.

