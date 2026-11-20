خبرني - دعت مدارس، اليوم الجمعة، أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة الألعاب الإلكترونية التي يمارسها أبناؤهم والتحقق من محتواها، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من المحتوى الرقمي غير المناسب.

وأشارت المدارس، في رسالة وجهتها إلى أولياء الأمور، إلى أن من أبرز هذه الألعاب لعبة GTA (Grand Theft Auto) التي تتضمن مشاهد وممارسات مرتبطة بالعنف والجرائم والأسلحة.

وأوضحت أن اللعبة تتضمن أيضا ألفاظا وسلوكيات ومحتويات لا تتناسب مع القيم والعادات وتعاليم الدين، مما يشكل خطرا على أفكار الأبناء وأخلاقهم.

وأكدت المدارس أهمية متابعة استخدام الأبناء للأجهزة الإلكترونية، والتحاور معهم حول الألعاب التي يمارسونها، ووضع ضوابط واضحة تضمن سلامتهم وتحافظ على قيمهم وسلوكهم.

