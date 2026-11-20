خبرني - سجل الأهلي هدفين خلال 4 دقائق ليتغلب على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في قمة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة.

وبدا أن النصر يسير نحو فوز مريح في ثلث الساعة الأولى بعدما سجل كريستيانو رونالدو هدفاً بعد مرور 14 دقيقة ثم تحصل الزوار على ركلة جزاء بعدها بدقائق لكن اللاعب البرتغالي سددها في القائم.

وفي الوقت بدل الضائع سجل البرازيلي غالينو هدف التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليعيد فريقه إلى المباراة.

وفي الشوط الثاني تغير الأهلي بشكل كامل واستحوذ على المباراة وتحصل مدافعه ميريح ديميرال على ركلة جزاء في الدقيقة 71 سجلها الهداف إيفان توني في مرمى النصر ليصل إلى هدفه رقم 14 في المسابقة.

وبعد 4 دقائق سجل البرازيلي روجر إيبانيز هدف الأهلي الثالث مستغلاً ركلة ركنية مرت من جميع لاعبي النصر أودعها المرمى الخالي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد النصر عند 28 نقطة في المركز الثالث بعدما تلقى هزيمته الثانية في 12 مباراة.