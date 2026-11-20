خبرني - فيما تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله بمنطقة جرف الصخر، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي "قوي وقادر على تنفيذ ما يريد".

فقد قال ترامب، رداً على سؤال بشأن قدرة الزيدي على إخضاع الميليشيات لسيطرة الدولة، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، إن رئيس الوزراء العراقي "رجل قوي"، مضيفاً: "إنه صديقي... أعتقد أنه عندما يريد القيام بشيء ما، يكون قادراً على تنفيذه".

كما أشار إلى أنه سبق أن أيد الزيدي خلال الانتخابات، معتبراً أنه "حقق فوزاً مفاجئاً كبيراً بعد تأييده له".

فيما لم يتطرق ترامب بصورة مباشرة إلى مستقبل الفصائل المسلحة أو كيفية التعامل مع سلاحها، كما لم يوضح ما إذا كان يتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ خطوات محددة لإخضاعها لسلطة الدولة.

تحركات في جرف الصخر

أتت تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه حكومة الزيدي اختباراً صعباً بشأن ملف الفصائل المسلحة، في ظل مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة، وسط مخاوف من أن تؤدي المواجهة مع الجماعات الموالية لإيران إلى اضطرابات أمنية وسياسية داخل البلاد.

إذ شهدت منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم "جرف النصر"، الجمعة، بدء انتشار قوات أمنية عراقية في إطار ترتيبات لإعادة بسط سلطة الدولة على المنطقة، التي ظلت خاضعة لنفوذ كتائب حزب الله لأكثر من 12 عاماً.

كان "مقر السيطرة" المؤلف من عدة وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة النفط، والذي أعلن عن تشكيله أمس الخميس، دخل المنطقة التي شهدت توترا عالياً خلال الفترة الماضية بين الزيدي وكتائب حزب الله، وبدأ انتشار القوات الأمنية في كافة المواقع، مع تسلم المراكز من حزب الله.

هذا وأكد الزيدي، خلال كلمة وجهها إلى القوات المنتشرة في المنطقة، أن جرف الصخر تمثل نقطة انطلاق لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تقوم على "الاحتواء لا الإقصاء".

وقال: "نحن لا نخوض معركة.. أوصيكم بضبط النفس والحكمة، فكل الموجودين هناك هم إخوانكم"، مؤكداً أن قرار حصر السلاح بيد الدولة "ثابت، ولا سلاح خارج سلطة الدولة".

أتت تلك التطورات بعدما أمهلت حكومة الزيدي كتائب حزب الله حتى اليوم من أجل الخروج من جرف الصخر، عقب إقالة 9 مسؤولين إداريين وقادة أمنيين على خلفية التورط مع هذا الفصيل المسلح في تهريب النفط من المنطقة.

يذكر أن الزيدي الذي يعتبر مبتدئاً في عالم السياسة كان اتخذ قرارا اعتبر "جريئاً" منذ توليه رئاسة الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، في بلد اعتاد على رؤية عدة فصائل مسلحة.