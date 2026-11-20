خبرني - انتهت رحلة البحث عن الطفلة فريدة مصطفى، البالغة من العمر 11 عاما، بالعثور على جثمانها داخل ترعة الشونة بقرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد 3 أيام من اختفائها في ظروف غامضة، في واقعة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي وأثارت صدمة واسعة في الشارع المصري.

وأعادت تسجيلات كاميرات المراقبة رسم الساعات الأخيرة قبل اختفاء الطفلة، بعدما أظهرت والدها آخر من ظهر برفقتها، لتتجه إليه الشبهات في القضية، وسط روايات متباينة بشأن كيفية خروجها من المنزل والوجهة التي اصطحبها إليها.

من الاختفاء إلى العثور على الجثمان

بدأت الواقعة بتغيب فريدة، الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، عن منزل أسرتها، ما دفع ذويها إلى تحرير محضر باختفائها، ونشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما شارك الأهالي في عمليات البحث أملا في العثور عليها.

وعلى مدار 3 أيام، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة، واستمعت إلى أقوال المحيطين بالأسرة، قبل أن تقود التحريات إلى الاشتباه في والد الطفلة.

وفي ختام عمليات البحث، تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من انتشال جثمان فريدة من مياه ترعة الشونة، بعدما عُثر عليه داخل جوال صغير، على مسافة عشرات الأمتار من منزل الأسرة.

ونُقل الجثمان إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وبيان ملابساتها، قبل تشييعه وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد الأسرة والأهالي.

ومع ظهور تفاصيل جديدة بشأن الساعات التي سبقت اختفاء فريدة، برزت رواية منقولة عن شقيقها الصغير، تحدث فيها عن اصطحاب والده لشقيقته على دراجة، وحمله مبلغ 15 جنيها لشراء شيء تأكله، وفق وسائل إعلام مصرية.

وبحسب ما نقله أحد جيران الأسرة عن شقيق الطفلة، فإن الطفل كان يروي للأهالي، خلال بحثهم عن فريدة، أن والده أخذها معه على الدراجة، ووعد بشراء طعام لها.

وتباينت هذه الرواية مع ما كان يقوله الأب أمام الجيران خلال فترة اختفائها، إذ أفاد بأنها خرجت لحضور أحد الدروس ولم تعد إلى المنزل. كما شارك، وفق شهادة أحد الجيران، في عمليات البحث عنها، وظهر وهو يبكي أثناء السؤال عن مكانها.

كاميرات المراقبة تقود إلى الأب

وفي موازاة جمع الشهادات، فحصت الأجهزة الأمنية تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت الأب برفقة ابنته قبل اختفائها، كما رصدته تسجيلات أخرى وهو يتجول بدراجته في شوارع القرية خلال فترة البحث عنها، وذلك قبل ضبطه.

وعلى خلفية الاشتباه في تورطه، سلّم الأب نفسه للأجهزة الأمنية، ووجهت إليه اتهامات بقتل ابنته والتخلص من جثمانها بإلقائه في الترعة. ووفق المعلومات الأولية المتداولة بشأن التحقيقات، أقر بإلقاء الجثمان في المياه.

وتضمنت الأقوال الأولية المنسوبة إليه ادعاءات بأن ابنته كانت تسرق أمواله، إلى جانب تذمره من كثرة طلباتها، وهي أقوال لا تزال ضمن الوقائع التي تخضع للفحص والتحقيق.

تحقيقات لكشف ملابسات الجريمة

ورغم ما ورد في شهادات الجيران والروايات المنقولة عن شقيق الطفلة، فإن تفاصيل المشوار الذي سلكته الدراجة، وتوقيت وفاة فريدة، والظروف المحيطة بالواقعة، لا تزال بحاجة إلى ما يحسمها من أدلة ونتائج التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، من خلال سماع أقوال الشهود وفحص الأدلة، فيما يُنتظر صدور نتائج الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وملابساتها، وكشف تفاصيل الواقعة كاملة.

وعلى وقع هذه التفاصيل، أثارت الواقعة موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مدونون عن صدمتهم من ملابسات مقتل الطفلة فريدة، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن الجريمة وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

كما استنكر ناشطون ما تضمنته الروايات المتداولة بشأن الساعات الأخيرة قبل اختفائها، مؤكدين ضرورة حماية الأطفال من العنف، ومشددين على أن ما حدث يستدعي وقفة جادة لمواجهة الاعتداءات التي تستهدفهم.

ووصف آخرون الواقعة بأنها جريمة مروعة هزّت مشاعر المصريين، معربين عن حزنهم العميق لما تعرضت له الطفلة، ومطالبين بكشف جميع ملابسات الحادث ومحاسبة المتورط فيه، إلى جانب توفير مزيد من الحماية للأطفال ومواجهة كل أشكال العنف ضدهم.

وامتد التفاعل إلى التعبير عن التعاطف مع أسرة الطفلة، إذ استذكر مغردون فريدة بكلمات مؤثرة، مشيرين إلى أن قصتها أعادت إلى الواجهة مخاوف الأسر بشأن سلامة أطفالها، في ظل قسوة الجريمة وصعوبة استيعاب تفاصيلها.