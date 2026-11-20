خبرني - توج فريق عجلون بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2026/2027، بعد فوزه على الكرمل بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وسلم مدير دائرة المسابقات في الاتحاد، محمد منجو، فريق عجلون كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بحضور رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، ورئيس نادي الكرمل راكان محمود.

وكان الفريقان ضمنا تأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، بعد اجتيازهما الدور نصف النهائي، حيث تأهل عجلون على حساب شباب الحسين، فيما بلغ الكرمل النهائي بعد تخطي الطرة.

وأقيمت البطولة بنظامها الجديد من خلال مجموعتين، وتخوض الفرق منافساتها ضمن كل مجموعة على مدار 7 جولات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما يتأهل الفائزان في نصف النهائي مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، ويهبط الفريقان صاحبا المركز الأخير في كل مجموعة إلى دوري الدرجة الثالثة.