خبرني – شهد فندق شيراتون عمّان، الخميس، فعالية لعرض كتاب رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف «العالم المعاصر وأوزبكستان الجديدة»، بحضور مسؤولين وشخصيات دينية وسياسية وأكاديمية من الأردن وأوزبكستان.

وتناولت الفعالية مضامين الكتاب لمؤلفه الأستاذ الدكتور كاملجان رحمة الله رحيموف (Komiljon Rahmatovich Rahimov) هو باحث ومستشرق ومؤرخ أوزبكي بارز، يشغل منصب مدير معهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم في جمهورية أوزبكستان.

ويوثق الكتاب مسيرة الإصلاحات والتحولات التي شهدتها أوزبكستان منذ عام 2017، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تطور علاقاتها الدولية وتعزيز حضورها على الساحة الإقليمية والدولية.

ويتناول الكتاب، الصادر عن دار نشر «أوزبكستان» في العاصمة طشقند عام 2024، في 428 صفحة،أبرز ملامح مشروع «أوزبكستان الجديدة»، والإصلاحات التي قادها الرئيس شوكت ميرضيائيف، ضمن استراتيجيتين للتنمية للفترتين 2017-2021 و2022-2026.

ويضم الكتاب سبعة فصول تتناول السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية، وحماية حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية، والسلام والازدهار، والرياضة، والحقوق البيئية، وتعزيز الأمن والدفاع.

كما يوثق الكتاب آراء وتقييمات 36 من القادة الحاليين والسابقين من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية، بشأن الإصلاحات التي شهدتها أوزبكستان ومبادراتها في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والصحة والتكنولوجيا والبيئة.

ويبرز الكتاب، من خلال هذه الشهادات، تطور الدبلوماسية الأوزبكية وعلاقاتها مع الدول المجاورة، وما شهدته منطقة آسيا الوسطى من خطوات لتعزيز التعاون والثقة المتبادلة، فضلا عن الانفتاح الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار والأعمال.

ويتناول كذلك جهود أوزبكستان في مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادراتها البيئية، وفي مقدمتها استعادة أجزاء من النظام البيئي في قاع بحر آرال المنحسر، وتعزيز مسار التنمية الخضراء.

ويشتمل الكتاب على مجموعة من الصور التي توثق لقاءات الرئيس ميرضيائيف مع قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب الآراء والتقييمات الواردة في فصوله.

ويهدف الكتاب إلى تعريف القراء بالتغيرات التي شهدتها أوزبكستان خلال السنوات الأخيرة، وأولويات سياستها الداخلية والخارجية، فضلا عن إبراز ما حظيت به تجربتها الإصلاحية من اهتمام وتقدير دولي.