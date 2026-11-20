خبرني - أظهر تقرير تقرير لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي واللجنة المختارة المعنية بالصين أن منصة كيرسر التابعة لشركة سبيس إكس، والمتخصصة في تطوير أدوات وأكواد البرمجة، تدرس التوقف عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية بسبب "مخاطر جيوسياسية".

وذكر التقرير الذي جاء بعد تحقيق على مدى أشهر في أمر استخدام نماذج ذكاء اصطناعي صينية في شركات تكنولوجيا أميركية كبرى، أن كيرسر "أبلغت أعضاء اللجنة" بتلك الخطط.

وأشارت الشبكة إلى أن شركتي إير بي.إن.بي لحجز العطلات ودور داش لتوصيل الطعام شاركتا أيضا في التحقيق بشأن استخدام نماذج وأدوات ذكاء اصطناعي صينية.

وذكر تقرير قبل أيام أن إدارة ترامب تبحث إلزام الشركات الأميركية بالإفصاح عن استخدامها لأدوات ونماذج ذكاء اصطناعي صينية في محاولة الحد من الاعتماد على تلك التقنيات دون فرض قيود جديدة قد تغضب المشاركين في القطاع أو بكين.

