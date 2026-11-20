خبرني - قال المدير العام للهيئة البحرية الأردنية، أحمد العساسلة، الجمعة، إنّ عمليات البحث لا تزال مستمرة عن البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي، المفقود إثر الحادث الذي تعرضت له السفينة التي كان يعمل على متنها.

وأكّد العساسلة، خلال حديثه، لـ "المملكة"، استمرار التنسيق مع الإدارات البحرية العمانية والإماراتية ومراكز البحث والإنقاذ في المنطقة، أملاً في العثور عليه.

وأضاف أن الهيئة البحرية باشرت اتصالاتها فور تلقيها معلومات عن فقدان البحار من ذويه، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في أبوظبي، لجمع المعلومات المتاحة ومتابعة تطورات الحادث.

وأوضح أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن أفراد طاقم السفينة قفزوا منها، وأن مصير معظمهم أصبح واضحا، باستثناء البحار الأردني العتيبي الذي لا يزال في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية، تستضيف ذويه وتطلعهم على آخر المستجدات بشكل مستمر.

وبيّن العساسلة أن الهيئة سخّرت إمكاناتها المتاحة لمتابعة القضية، بما في ذلك المنصات المخصصة لإرسال التحذيرات الملاحية إلى الجهات البحرية العاملة في جنوب البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي والمناطق المحيطة، بهدف تعميم معلومات فقدان البحار الأردني وتسهيل الوصول إلى أي معلومات قد تساعد في تحديد مكانه.

وأشار إلى أن الهيئة تواصلت مع مراكز البحث والإنقاذ في البحر الأحمر بالسعودية وغرب المحيط الهندي، كما جرى إبلاغ الجهات البحرية العسكرية والمدنية في تلك المناطق بحادثة الفقدان، داعيا إلى تزويد الهيئة بأي معلومات قد ترد إليها.

وفيما يتعلق بأعداد البحارة الأردنيين العاملين على متن السفن في محيط مضيق هرمز والخليج، قال العساسلة إنه لا تتوفر لدى الهيئة أرقام دقيقة حاليا، لافتا إلى تلقي الهيئة تواصلا من بحار أردني يعمل على إحدى السفن في المنطقة، مؤكدا أهمية توفير قاعدة بيانات تتيح التواصل المباشر مع البحارة الأردنيين العاملين خارج المملكة.

وكشف عن توجه الهيئة لإنشاء منصة إلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة، تتيح للبحارة الأردنيين الموجودين خارج المملكة تسجيل بياناتهم والتواصل مع الهيئة، بهدف بناء قاعدة بيانات محدثة تسهّل متابعة أوضاعهم والتواصل معهم عند الحاجة.

ولفت إلى أن الهيئة سبق أن أطلقت منصة مماثلة خلال جائحة كورونا للتواصل مع البحارة الأردنيين داخل المملكة وخارجها، وتسعى إلى الاستفادة من التجربة مجدداً لتحديث بيانات العاملين في القطاع البحري.