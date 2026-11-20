خبرني - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة جازان في السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إنّ عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا في منطقة الشقيق، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الموقع.

ونفذت قوات التحالف عملية عسكرية نوعية استهدفت مصادر التهديد التي تستخدمها مليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في اليمن والسعودية.

وقال المالكي، إنّ العملية العسكرية تركز على تحييد القدرات العسكرية المستخدمة في دعم المجهود العسكري الحوثي الإرهابي.

وكتب على منصة "إكس" ان قوات التحالف نفذت فجر اليوم عملية عسكرية في صنعاء استهدفت قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ودمرت 7 أهداف عسكرية قال إنها مخصصة للاستخدام العسكري ودعم المجهود العسكري للحوثيين.

وتصاعدت حدة التوتر العسكري في اليمن، مع إعلان تحالف دعم الشرعية، طلب إخلاء المدنيين من ميناء الحديدة غربي البلاد، حفاظا على سلامتهم، في تطور جديد ينذر بتوسّع المواجهات، وسط تهديدات متبادلة وتصعيد حوثي شمل التلويح باستهداف منشآت وموانئ وأهداف اقتصادية في السعودية.

وكان التحالف أعلن اليوم اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة وصاروخ باليستي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقتي الرياض والجنوبية في السعودية.

وكثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت نفطية ومدنية في مناطق مختلفة من السعودية.

وتعرضت مطارات ومنشآت للطاقة في أنحاء السعودية لهجمات صاروخية شنها الحوثيون، في تصعيد يعد الأشد على أراضي المملكة منذ عام 2015.

وتجدد النزاع في اليمن خلال تموز الماضي، عقب انهيار هدنة كانت قائمة بين الحوثيين والحكومة اليمنية منذ عام 2022، فيما تصاعدت حدة المعارك منذ أيلول الماضي.

وكان النزاع في اليمن قد اندلع عام 2014، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، قبل أن يتدخل تحالف تقوده السعودية في العام التالي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي اتخذت من مدينة عدن جنوبي البلاد مقرا مؤقتا لها.