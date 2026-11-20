خبرني - قد تشهد الهند تغيراً تدريجياً في تركيبتها الدينية على الرغم من أنها ستظل ذات أغلبية هندوسية ساحقة لعقود قادمة، بحسب دراسة جديدة تتبعت واستشرفت تغييرات في التركيبة الدينية لبعض الدول حول العالم.

وتشير الدراسة التي أجراها مركز "بيو" للأبحاث، التي تتناول توقعات أعداد أتباع الديانات في العالم حتى عام 2070، إلى أن الهندوس سيشكلون 76 في المئة من سكان الهند بحلول ذلك العام، انخفاضاً من 79 في المئة في عام 2020، بينما سترتفع نسبة المسلمين من 15 في المئة إلى 20 في المئة.

ويعود هذا التحول في المقام الأول إلى تباين الأعمار ومعدل الخصوبة؛ فالمسلمون في الهند أصغر سناً من الهندوس، ولديهم في المتوسط ​​عدد أكبر من الأطفال.

ولم تتوقف توقعات مركز "بيو" عند الهند، بل أشارت إلى تحول ديموغرافي أوسع نطاقاً تشهده منطقة جنوب آسيا.

فمن المتوقع أن تتصدر باكستان الدول التي تضم أكبر تعداد للمسلمين في العالم، متجاوزة بذلك إندونيسيا صاحبة هذه الصدارة حالياً، بينما ستحل الهند في المرتبة الثانية. كما يُتوقع أن تشهد بنغلاديش أيضاً نمواً كبيراً في عدد سكانها المسلمين.

وتستشرف الدراسة التركيبة الدينية للعالم على مدى السنوات الخمسين القادمة، مستندةً إلى بيانات من 201 من الدول والأقاليم، التي تغطي فعلياً كامل سكان العالم.

تتبعت الدراسة الجديدة سبع مجموعات دينية في الفترة ما بين عامي 2020 و2070، بافتراض استمرار الاتجاهات الديموغرافية الحالية.

وبالاستناد إلى بيانات التعداد والاستطلاعات، حددت الدراسة حجم كل مجموعة وتوزيعها العمري في عام 2020، مع مراعاة التفاوت في معدلات الخصوبة والتحول من دين إلى آخر.

وجاءت الهند في قلب مشهد ديني عالمي يشهد تحولات عدة؛ إذ يُتوقع أن تضم الهند ثاني أكبر تعداد للمسلمين في العالم بحلول عام 2070 -بعد باكستان- بنحو 334 مليون مسلم.

أما باكستان، فمن المتوقع أن تتجاوز إندونيسيا لتصبح الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين، إذ يُقدر عددهم فيها بنحو 461 مليون نسمة.

ومع ذلك، لا تقدم هذه التوقعات دعماً يُذكر للروايات الأكثر دراماتيكية التي تُثار أحياناً حول التغير في التركيبة الدينية للهند.

ويشير التقرير إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الراهنة، فقد يزداد عدد الهندوس في الهند بمقدار 176 مليون نسمة بين عامي 2020 و2070، وسيظلون يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد.

ورغم الانخفاض الحاد في معدل الخصوبة الإجمالي في الهند، لا تزال النساء المسلمات ينجبن -في المتوسط- عدداً أكبر من الأطفال مقارنة بالهندوسيات. ويعزو مركز "بيو" هذا التفاوت في المقام الأول إلى "الزخم الديموغرافي".

ففي عام 2020، بلغ متوسط ​​عمر المسلمين في الهند 24 عاماً، مقارنة بـ 29 عاماً للهندوس.

وتقدّر مؤسسة "بيو" أنه في الفترة ما بين 2025 و2030، سيبلغ متوسط ​​عدد أطفال المسلمين في الهند 2.3 طفل، مقابل 1.8 طفل هندوسي.

وفي تصريح لبي بي سي"، قالت ستيفاني كريمر، من مركز "بيو" للأبحاث: "نتوقع أن يكون التغير الديني في الهند مدفوعاً بالكامل تقريباً بفروق ديموغرافية قائمة منذ زمن طويل بين الهندوس والمسلمين؛ فالمسلمون أصغر سناً ولديهم معدلات خصوبة أعلى".

وتقول الباحثة: "لقد تقلصت الفجوة في معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ؛ فبعد أن كانت تتجاوز طفلاً واحداً لكل امرأة في عام 1992، انخفضت إلى نحو نصف طفل في السنوات الأخيرة، ومن المرجح تواصل الانكماش".

وتضيف: "لكن معدل الخصوبة لدى الهندوس بات بالفعل أقل من مستوى الإحلال السكاني، في حين يُتوقع أن يظل معدل الخصوبة لدى المسلمين أعلى من هذا المستوى لعقدين آخرين". ومستوى الإحلال هو المعدل الذي تكون فيه المواليد الجدد كافية للحفاظ على استقرار عدد السكان مقارنة بالوفيات.

ويرى كي إس جيمس، وهو خبير ديموغرافي هندي في جامعة برينستون، أن هذه التوقعات ليست مفاجئة على الإطلاق.

وقال في تصريح لبي بي سي: "إن الفجوة في معدلات الخصوبة بين المسلمين والهندوس حقيقة راسخة، وهو ما يعني أن نمو السكان المسلمين سيظل على الأرجح أسرع خلال العقود القليلة القادمة. لكن معدلات الخصوبة في تراجع لدى جميع الطوائف الدينية، ومن المتوقع أن تتقلص الفجوة أكثر فأكثر".

وأضاف أن هذه المعدلات "ستتقارب في نهاية المطاف"، مشيراً إلى أن التوقعات لا تشير إلى أي تحول جذري في المسار الديموغرافي للهند.

ويفنّد الخبراء الديموغرافيون المزاعم - التي غالباً ما تروج لها جماعات هندوسية يمينية - بأن المسلمين سيتفوقون في عددهم على الهندوس في نهاية المطاف.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أنه ما مِن دليل على حدوث تحولات دينية واسعة النطاق تؤثر على التغير السكاني في الهند، كما أن التوقعات لا تدعم مثل هذه "السيناريوهات المثيرة للقلق".

ويكشف التقرير عن دلالة مهمة في المشهد العام في جنوب آسيا؛ إذ يُتوَقع أن يتضاعف عدد المسلمين في باكستان ليصل إلى 461 مليون نسمة بحلول عام 2070، ما يجعلها الدولة ذات أكبر تعداد للمسلمين في العالم، متجاوزةً بذلك إندونيسيا. وستحتل الهند المرتبة الثانية بـ 334 مليون مسلم، بينما سيرتفع عدد المسلمين في بنغلاديش إلى 218 مليوناً. في الوقت ذاته، ستظل الهند ونيبال الدولتين الوحيدتين في العالم اللتين تشكل فيهما الديانة الهندوسية أغلبية السكان.

ويبدو أن هناك تحولاً عالمياً يقف وراء هذه التغيرات الإقليمية.

فوفقاً للتقرير، من المتوقع أن يتجاوز عدد المسلمين تعداد المسيحيين بحلول عام 2035، ليصبح الإسلام أكبر ديانة في العالم من حيث عدد الأتباع. وبحلول عام 2070، يُتوقع أن يصل عددهم إلى 3.64 مليار نسمة، ارتفاعاً من 2.02 مليار في عام 2020.

في المقابل، سيبلغ عدد أتباع الديانة المسيحية أقل بقليل من ثلاثة مليارات نسمة. وبذلك، سيشكل المسلمون 36 في المئة من سكان العالم، مقارنة بـ 26 في المئة في الوقت الراهن.

ومع ذلك، فإن التحول الجذري الأكبر قد يحدث على بعد آلاف الأميال إلى الغرب من جنوب آسيا، وتحديداً في أفريقيا. إذ ينتقل مركز ثقل المسيحية بثبات بعيداً عن أوروبا والأمريكتين، متجهاً نحو جنوب الصحراء الأفريقية.

ويذكر التقرير أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن يعيش أكثر من نصف مسيحيي العالم في تلك المنطقة بحلول عام 2070، مقارنة بـ 31 في المئة في عام 2020.

كما يتوقع مركز "بيو" أن تتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية الولايات المتحدة لتصبح الدولة التي تضم أكبر تعداد للمسيحيين في العالم.

ويُتوقَّع أيضاً أن يشهد العالم أكبر تراجع في أعداد المسيحيين في قارة أوروبا. ويشير التقرير إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فبحلول عام 2070 ستضم أوروبا 11 في المئة فقط من إجمالي مسيحيي العالم، انخفاضاً من 22 في المئة في عام 2020.

كما يُتوقع أن تفقد الولايات المتحدة أغلبيتها المسيحية بحلول عام 2065، رغم أن المسيحيين سيظلون أصحاب أكبر ديانة في البلاد حتى عام 2070.

ويُعزى أحد أسباب هذا التغير في المشهد الديني إلى تزايد أعداد اللادينيين، الذين يُتوقع أن يشكلوا أغلبية السكان في كل من المملكة المتحدة وفرنسا بحلول عام 2070، ويُرجح أن تشهد كوريا الجنوبية تحولاً مماثلاً.

ومع ذلك، يُتوقع أن تنخفض حصة هذه الفئة من سكان العالم من 24 في المئة إلى 17 في المئة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تراجع عدد سكان الصين، التي تضم نحو ثلثي اللادينيين في العالم.

ويذكر التقرير أن الانخفاض المتوقع في عدد سكان الصين سيفوق بمراحل أي نمو في أعداد العلمانيين في مناطق أخرى من العالم.

وبحلول عام 2070، ستظهر تحولات أخرى غير متوقعة.

إذ يُتوقع أن تصبح الولايات المتحدة موطناً لخامس أكبر تجمع للهندوس في العالم، مدفوعةً في ذلك في الأساس بحركة الهجرة.

كما ستتجاوز أعداد اللادينيين في أستراليا أعداد المسيحيين، ليصبحوا بذلك الفئة الأكبر في مجتمع البلاد.

في المقابل، تواجه الديانة البوذية ضغوطاً ديموغرافية؛ إذ يُتوقع أن ينخفض ​​عدد أتباعها بأكثر من النصف في كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما يعكس ظاهرتي شيخوخة السكان وتقلص أعدادهم في شرق آسيا. كما يُتوقع أن تفقد كل من لاوس ومنغوليا أغلبيتهما البوذية.

ولا شك في أن هناك بعض التحفظات على هذه الدراسة؛ فهذه إسقاطات ديموغرافية وليست تنبؤات بكل ما قد يحدث. إذ يفترض مركز "بيو" أن الأنماط الملحوظة مؤخراً فيما يتعلق بالخصوبة والهجرة والتحول من دين إلى آخر، ستستمر كما هي.

ويقر التقرير بأن "هناك أحداثاً كثيرة قد تؤثر على أعداد أصحاب الديانات كالحروب، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، والتغيرات في الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، وهي أمور لم يتناولها التحليل هنا".

كما تطلب تحديد الوضع الأساسي في الهند إجراء إسقاط التركيبة الدينية لعام 2020 استناداً إلى تعداد عام 2011، نظراً لتأجيل التعداد السكاني الذي كان من المفترض إجراؤه لاحقاً.

كما تطلب السيناريو الخاص بالهند تقدير التركيبة الدينية لعام 2020 استناداً إلى بيانات تعداد عام 2011، نظراً لتأجيل التعداد السكاني الذي كان من المفترض إجراؤه لاحقاً.

ومع ذلك، يظل الاتجاه العام واضحاً لا لبس فيه.

وستظل جنوب آسيا عنصراً جوهرياً في المشهد الديني العالمي؛ ليس فقط بسبب الأعداد الهائلة للهندوس في الهند، بل أيضاً بسبب الثقل المتزايد لتعداد المسلمين في المنطقة.

وفي المقابل، ستلعب أفريقيا دوراً متنامياً في تشكيل مستقبل المسيحية، بينما تتجه أوروبا وأجزاء من شرق آسيا نحو مزيد من العلمانية.

ومن الواضح أنه بحلول عام 2070، قد يبدو المشهد الديني العالمي مختلفاً بشكل ملحوظ، إذ ستكون ملامحه نتاجاً - بدرجة أكبر- للتباين في معدل المواليد والوفيات وحركة الهجرة، وليس نتيجةً لعمليات التحول الديني.