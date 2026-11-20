خبرني - يصل جثمان نائب نقيب المحامين، المحامي الأستاذ ناصر كمال (أبو كمال)، من المغرب إلى العاصمة عمّان يوم الاثنين المقبل، حيث ستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الكلية العلمية الإسلامية في ضاحية الرشيد، قبل مواراته الثرى في مقبرة شمال عمّان بمنطقة شفا بدران.

وفيما يتعلق بتقبّل التعازي، فسيكون العزاء للرجال والنساء في مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني، ولمدة ثلاثة أيام، وفق المواعيد التالية:

الاثنين: من الساعة السادسة مساء حتى العاشرة مساء.

الثلاثاء والأربعاء: من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.

