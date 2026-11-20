خبرني - أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مصادر التهديد التي تستخدمها مليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في اليمن والسعودية.

وقال المالكي، إنّ العملية العسكرية تركز على تحييد القدرات العسكرية المستخدمة في دعم المجهود العسكري الحوثي الإرهابي.

وكتب على منصة "إكس" ان قوات التحالف نفذت فجر اليوم عملية عسكرية في صنعاء استهدفت قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ودمرت 7 أهداف عسكرية قال إنها مخصصة للاستخدام العسكري ودعم المجهود العسكري للحوثيين.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير 6 ورش خصصتها الجماعة لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، إلى جانب تحييد أحد مستودعات الإمداد الرئيسية للجماعة في صنعاء.

وأشار المالكي إلى استهداف قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة، قال إنها أسهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية.

وأكد أن العملية لا تزال مستمرة، وتشمل تدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز.

وتصاعدت حدة التوتر العسكري في اليمن، مع إعلان تحالف دعم الشرعية، طلب إخلاء المدنيين من ميناء الحديدة غربي البلاد، حفاظا على سلامتهم، في تطور جديد ينذر بتوسّع المواجهات، وسط تهديدات متبادلة وتصعيد حوثي شمل التلويح باستهداف منشآت وموانئ وأهداف اقتصادية في السعودية.

وكان التحالف أعلن اليوم اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة وصاروخ باليستي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقتي الرياض والجنوبية في السعودية.

وأوضح أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين باتجاه المنطقتين، بعد اعتراض 3 مسيّرات أخرى باتجاه المنطقة الجنوبية، إضافة إلى صاروخ باليستي قال إن الجماعة أطلقته باتجاه المنطقة ذاتها.

وفي المقابل، هدد المتحدث باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، في حال تنفيذ التهديدات بقصف ميناء الحديدة، داعيا العاملين والموظفين والموجودين بالقرب من تلك الموانئ إلى إخلائها، كما طالب الشركات الملاحية بإبعاد سفنها عنها.

وكان سريع قد أعلن أن المركز المالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالرياض سيكون هدفا عسكريا، داعيا العاملين فيه والمواطنين إلى الابتعاد عنه، كما هدد باستهداف محطة الشقيق الكهربائية في السعودية خلال الساعات المقبلة، ردا على ما وصفه باستهداف محطتي الكهرباء في صعدة والمخا باليمن.

وفي تصعيد آخر، حذر سريع شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية، واصفا إياها بغير الآمنة خلال الساعات المقبلة، مع استثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ما جاء في تصريحه.

وسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة ومينائها أواخر عام 2014، ضمن توسعهم باتجاه الساحل الغربي، قبل أن تطلق الحكومة اليمنية عملية عسكرية لاستعادة المدينة في حزيران 2018.

وفي كانون الأول من العام نفسه، توصلت الأطراف اليمنية إلى اتفاق ستوكهولم، الذي نص على وقف إطلاق النار في الحديدة، وإعادة الانتشار من المدينة وموانئها، إلى جانب تشكيل بعثة أممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

غير أن تنفيذ الاتفاق واجه تعثرات متكررة، وسط اتهامات للحوثيين بعدم الانسحاب من الموانئ واستخدامها في أنشطة عسكرية وتهريب مكونات الأسلحة.

وكانت تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد أشارت إلى تهريب مكونات لصواريخ وطائرات مسيّرة عبر طرق بحرية مرتبطة بميناء الحديدة.

ويضع التصعيد الأخير ميناء الحديدة في واجهة المشهد العسكري مجددا، وسط مخاوف من انعكاس أي مواجهة محتملة على حركة الملاحة والإمدادات الإنسانية، في بلد يعاني أزمة إنسانية واقتصادية ممتدة.