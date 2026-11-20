خبرني - قضت محكمة استئنافية بحبس امرأة أردنية مدة 6 أشهر، بعد إدانتها باختلاق شكوى تحرش ضد رجل كانت تعمل لديه، بهدف الضغط عليه للتنازل عن شكوى سرقة كان قد تقدم بها ضدها، تتعلق بمبالغ مالية ومصاغ ذهبي تقدر قيمتها بنحو 3 آلاف دينار.

وبحسب تفاصيل القضية، تقدمت المرأة بشكوى لدى قسم حماية الأسرة والأحداث بتاريخ 23 حزيران 2026، ادعت فيها أن الرجل تحرش بها أكثر من مرة أثناء عملها في منزله، وذكرت في إفادتها الأولى تفاصيل تتعلق بإمساكه بيدها ومغازلتها.

وكان الرجل قد تقدم بشكوى سرقة ضدها، اتهمها فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، قدرت قيمتها بنحو 3 آلاف دينار.

ولاحقا، أقرت المرأة بأنها اختلقت شكوى التحرش بهدف الضغط على الرجل ودفعه إلى التنازل عن شكوى السرقة المقدمة بحقها.

واعتبرت المحكمة أن تراجعها السريع عن أقوالها وإقرارها بالسبب الذي دفعها إلى تقديم الشكوى يثبتان توافر القصد الجرمي، والمتمثل في علمها بأن الاتهام الذي وجهته للرجل غير صحيح.

وأوضحت المحكمة أن مجرد ثبوت كذب الشكوى لا يكفي وحده لإثبات جريمة الافتراء، بل يتعين إثبات أن مقدم الشكوى كان يعلم ببراءة الشخص الذي اتهمه.

وفيما يتعلق بادعاء المرأة تعرضها للضغط والتهديد داخل إدارة حماية الأسرة، رفضت المحكمة هذا الادعاء لعدم تقديم دليل عليه، مشيرة إلى أن منظمي الضبط أكدوا أن تراجعها عن أقوالها وإقرارها باختلاق الشكوى جرى بإرادتها.

وثبّت الحكم الاستئنافي الإدانة، لكنه فسخ الحكم السابق في شقه المتعلق بالعقوبة، وخفّض مدة الحبس من 3 سنوات إلى 6 أشهر.

كما تقرر احتساب مدة التوقيف والتنفيذ ضمن مدة العقوبة، مع الرسوم، وإصدار مذكرة محكومية جديدة.