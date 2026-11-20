خبرني - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار محكمة العدل الدولية إدانة ميانمار لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية راخين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ هذا الحكم الصادر في القضية التي رفعتها جمهورية غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨ يشكّل خطوةً مهمةً في ترسيخ العدالة الدولية ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

وشدّد المجالي على مسؤولية المجتمع الدولي بمتابعة تنفيذ حكم المحكمة وما رتبه من التزامات قانونية، بما يكفل حماية مسلمي الروهينغيا واستعادة حقوقهم المشروعة.

وثمّن المجالي الجهود التي بذلتها جمهورية غامبيا الصديقة منذ رفعها هذه الدعوى نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في ١١ تشرين الثاني ٢٠١٩، وجهود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الدعوى، مؤكّدًا ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان، والتصدي لجرائم الإبادة الجماعية أينما وقعت، وضمان احترام قواعد القانون الدولي ومبادئه.