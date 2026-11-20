خبرني - كشف طيارو قاذفات «بي-2» الأميركية التي ضربت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025 أن خطة الهجوم على «فوردو» أعيد بناؤها قبل أيام، بعدما حاولت إيران تغطية فتحات التهوية فيها بالخرسانة.

وروى الطيارون، الذين تحدثوا بأسماء مستعارة إلى مجلة «إير آند سبيس فورسز» الأميركية، تفاصيل عملية «مطرقة منتصف الليل»، التي نفذتها سبع قاذفات شبحية في رحلة استغرقت 37 ساعة ذهاباً وإياباً.

وألقت القاذفات 14 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز «جي بي يو-57» على «فوردو» و«نطنز»، بدعم من نحو 125 طائرة، وأطلقت غواصات أميركية في الليلة نفسها صواريخ «توماهوك» على أصفهان.

الخرسانة تغيّر الخطة

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين قد قال بعد الضربة إن الإيرانيين حاولوا في الأيام السابقة لها تغطية فتحات التهوية في «فوردو» بالخرسانة.

وبُنيت الخطة الأصلية على استغلال هذه الفتحات لإيصال القنابل إلى أعماق المنشأة، فبات على القاذفة الأولى أن تفجّر الغطاء الخرساني أولاً، قبل أن تضرب القاذفات التالية ما تحته.

وقال قائد المهمة، الذي سمّاه التحقيق «ألفا»، إن إعادة ترتيب العملية «حدثت بسرعة كبيرة».

ولم تُحسم الخطة النهائية إلا قبل 16 ساعة من الإقلاع، ثم تغيّرت مجدداً والطيارون نائمون. وقال الضابط المسؤول عن دمج الخطط «أوسكار» إن الخطة التي درسوها «وأحبّوها» تبدلت، فأدخل أفراد احتياط التعديلات.

«يا للهول... إنها طهران!»

وبعد نحو 18 ساعة من التحليق، ظهرت أمام طاقم القاذفة الأولى مدينة من بين العتمة، فهتف أحد الطيارين: «يا للهول، إنها طهران!». وأضاف الآخر: «نحن ننفذها. هذا حقيقي».

وعند الساعة الثانية وعشر دقائق فجراً بالتوقيت المحلي، فُتحت أبواب حجرة القنابل، وانطلقت قنبلتان تزن كل منهما 30 ألف رطل، في أول استخدام لهذه القنابل ضد هدف معادٍ، وأول تفجير ليلي لها.

وصارت القاذفة فجأة أخف، فقال أحد الطيارين: «لنخرج من هنا!»، ورد الآخر: «لا، انتظر».

واستدار الطياران لمراقبة الموقع، متمنين ألا تكون القنبلتان معطلتين. وروى «برافو» أنه كان يحثّ زميله على الإسراع، لكن «ألفا» ظل يحدّق في الظلام منتظراً الانفجار.

وبعد نحو 15 ثانية، أصابت القنبلتان الهدف، وارتفعت كرة نار أضاءت الجبال المحيطة «كأنه النهار». ووصفها طيار في القاذفة المتجهة إلى «نطنز» بأنها نار «بارتفاع مبنى من عشرة طوابق».

وكان على القاذفة الثانية أن تستعد لتولي تفجير الغطاء الخرساني إذا أخفقت الأولى. وقال أحد طياريها، «تشارلي»، إن كل شيء كان يجب أن يجري «في الوقت الصحيح وبالترتيب الصحيح».

وأوضح أن هامش التوقيت لم يتجاوز 15 ثانية، واصفاً لحظة الإلقاء: فتح الأبواب، ثم صوت انفصال القنبلتين، ثم ترتفع الطائرة قليلاً وتواصل مسارها غرباً.

وتكرر التسلسل حتى ألقيت 12 قنبلة على «فوردو»، ودُمّر موقع التخصيب إلى حد كبير، وفق التحقيق. وألقت القاذفة السابعة قنبلتيها على «نطنز»، وقادها طاقمها يدوياً بسبب ارتفاعها الكبير.

وخلصت تقييمات ما بعد العملية إلى أن القنابل دمرت جزءاً كبيراً من قدرة إيران على التخصيب إلى مستوى صنع الأسلحة، لكن المجلة قالت إن الحجم الدقيق للأضرار «لا يزال لغزاً».

الانسحاب والعودة

وقال «ألفا» إن تحذيرات دوّت في قمرة القيادة بشأن إطلاق نيران باتجاههم أثناء الانسحاب، فظل في حالة قلق رغم التخلص من القنابل.

وروى طيار آخر أنه تعهد قبل سنوات بتناول شطيرة فوق الهدف إذا نُفذت المهمة، فوفى بوعده بعد الإسقاط، لكنه اكتفى بقضمة واحدة خوفاً من صاروخ إيراني.

وبعد الخروج من الأجواء الإيرانية، أرسل طاقم القاذفة الأولى بلاغه اللاسلكي الثاني منذ الإقلاع: «انتهينا، نحن بأمان!».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات من دون علم الطيارين، الذين سمعوا من طاقم طائرة للتزود بالوقود في طريق العودة أنهم «يملأون الأخبار».

وقبل الهبوط في ميزوري، قاد «ألفا» القاذفات فوق واشنطن في تحليق احتفالي غير مخطط له، قائلاً: «أقمنا لأنفسنا استعراضاً».

وفوجئ الطيارون بعائلاتهم في انتظارهم في قاعدة وايتمان، ثم نُقلوا إلى منشأة آمنة لمراجعة صور الأهداف المدمرة، وهناك فقط عرفوا اسم العملية.

رحلة سرية

وأقلعت القاذفات من وايتمان عند منتصف ليل 21 يونيو، من دون اسم رسمي للعملية أو رموز نداء، والتزمت الصمت اللاسلكي.

ولتضليل المراقبين، أقلعت قاذفات أخرى علناً نحو الغرب، فتكهنت وسائل الإعلام بأنها متجهة إلى غوام أو دييغو غارسيا، وسلكت قاذفات الهجوم مساراً شرقياً عبر الأطلسي والمتوسط.

وأخفى الطيارون وجهتهم عن عائلاتهم. وقال «ألفا» عن زوجته: «لم أخبرها بشيء. ذهبت إلى العمل ولم أعد».

وقال «برافو» إن الراحة على متن القاذفة اقتصرت على غفوات من 30 إلى 45 دقيقة؛ بسبب التزود المتكرر بالوقود وتجهيز الأنظمة، واستعان بعض الطيارين بأدوية منبهة مصرح بها طبياً.

وبعد عبور الأجواء الأوروبية، اتصلت الأطقم بالقيادة للمرة الوحيدة قبل دخول إيران. وقال «برافو» إن البلاغ بُث عبر مكبرات الصوت في مركز العمليات الجوية المشتركة، فعلت هتافات الحاضرين.

وقال الطيارون إن أكثر ما كانوا يخشونه رؤية صاروخ اعتراضي متجه نحوهم مباشرة، لكن مراجعات ما بعد العملية خلصت إلى أن الدفاعات الإيرانية لم تطلق النار على القاذفات.

15 عاماً من التخطيط

وبدأ التخطيط لضرب «فوردو» بعدما رصد محللون أميركيون عام 2009 أعمال بناء غير مألوفة في جبال جنوب غربي طهران، ودرس خبراء في وزارة الدفاع منذ ذلك الحين أنظمة التهوية ونقاط الضعف في المنشأة.

ولا تستطيع حمل قنابل «جي بي يو-57» سوى «بي-2». وقال طيار سابق سمّته المجلة «ماثيو» إن النسخة المستخدمة في الهجوم تختلف كثيراً عن النموذج التجريبي الأول، بعد سنوات من الاختبارات.

وعادت الخطط إلى الواجهة في أغسطس (آب) 2024، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

لكن البنتاغون اكتفى حينها بضرب مخزن أسلحة تحت الأرض للحوثيين في اليمن بقاذفات «بي-2»، في رسالة إلى طهران.

وفي ربيع 2025، ومع تعثر المحادثات مع إيران، تلقى «أوسكار» أمراً ببدء التخطيط للهجوم، وانخرط خلال أسبوع ما بين 50 و60 مختصاً في وضع الخطة.

وقال «ألفا» إن الحرب الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو، لم تفاجئ الأميركيين، لكن المقاتلات الإسرائيلية قضت على كثير من الدفاعات الجوية، في «درس متقدم» جعل المهمة «أكثر أماناً لنا».

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة السلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.