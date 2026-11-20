خبرني - أثارت الطبيبة والمذيعة البريطانية رينيه هويندركامب موجة واسعة من التفاعل بعد إعلانها حملها في الأسبوع الثاني عشر من الحمل، رغم بلوغها التاسعة والخمسين من العمر، لتجد نفسها في مواجهة انتقادات تناولت سنها وقدرتها على خوض تجربة الأمومة مجدداً.

وجاء الإعلان خلال ظهورها على الهواء مباشرة في برنامج (ذا ساترداي فايف) على قناة (جي بي نيوز)، حيث فاجأت زملاءها والمشاهدين بالكشف عن حملها المنتظر، الذي سيجعلها أماً للمرة الثالثة. وسرعان ما تحولت التهاني إلى نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيز كثير من التعليقات على عمر المذيعة، إذ يُتوقع أن تبلغ الستين تقريباً عند ولادة طفلها، فيما يبلغ عمر زوجها 66 عاماً.

وأمام الانتقادات التي وصفت قرارها بـ«الأناني»، دافعت هويندركامب عن اختيارها، معتبرة أن النساء الأكبر سناً يتعرضن لتدقيق أخلاقي لا يطال غيرهن بالدرجة نفسها. وتساءلت عن أسباب مطالبة النساء بتبرير رغبة الإنجاب في أعمار متقدمة، بينما لا تُطرح الأسئلة ذاتها على كثير من الأمهات الأصغر سناً أو حتى على الرجال الذين ينجبون في مراحل عمرية متأخرة. كما ردت على المخاوف المتعلقة بإمكانية عدم عيشها لفترة كافية لرؤية طفلها يكبر، موضحةً أنها فكرت ملياً في هذا الاحتمال، لكنها ترى أن المرض أو الوفاة المبكرة لا يرتبطان بعمر محدد، وأن الأهم هو توفير بيئة أسرية مستقرة ومليئة بالحب والرعاية.

وأكدت أن الجدل الدائر حول حملها كشف، من وجهة نظرها، عن ازدواجية في التعامل مع الرجال والنساء، مشيرة إلى أن إنجاب الرجل في عمر متقدم غالباً ما يُستقبل بالتقبل أو الإعجاب، بينما تواجه المرأة في الظروف نفسها انتقادات حادة وأحكاماً أخلاقية قاسية.

وأعاد إعلان المذيعة البريطانية فتح النقاش حول الأمومة المتأخرة والحدود العمرية للإنجاب، في قضية تتقاطع فيها الاعتبارات الطبية والاجتماعية مع الخيارات الشخصية للأفراد.

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