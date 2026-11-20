خبرني - طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، جميع التشكيلات الأمنية التي دخلت منطقة جرف الصخر، وتتولى الملف الأمني هناك بـ"ضبط النفس"، مشدداً على أنه "لا سلاح خارج سلطة الدولة"، وذلك بعدما انتشرت قوات الأمن العراقية في المنطقة التي كانت معقلاً لكتائب حزب الله العراقية، بعد منحها مهلة للخروج.

وقال الزيدي في كلمة وجهها للقوات الأمنية بالمنطقة "أوصيكم بضبط النفس والحكمة، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا، وهذه المرحلة تحمل روح الاحتواء وليس الإقصاء، وسينخرط الجميع في القوات المسلحة تحت راية واحدة، وقيادة واحدة وقانون واحد".

وشدد على أن قرار الحكومة العراقية ثابت وهو أنه "لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلّا سلاح العراق، ولا قرار إلّا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق".

وتابع: "شعبكم العراقي قال كلمته، ووقف مع الدولة في حماية ثروة العراق، وإجهاض الفساد والتمرد، ومن هذا المكان، نتقدم بالشكر والامتنان نيابةً عنكم، إلى الشعب العراقي الشجاع، الذي ناصر قواته المسلحة".

وقال: "من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية، حتى نواجه أي فساد، أو سلاح منفلت في بلدنا. إنها بداية عراق واحد قوي وعادل، يحكمه الدستور والقانون".

وجرف النصر أو جرف الصخر، هو منطقة في محافظة بابل كانت تتمتع فيها فصائل مسلحة بنفوذ أمني واسع، وأصبحت قضية الأنشطة الاقتصادية والتهريب فيها جزءاً من نقاش أوسع بشأن سلطة الدولة وتنظيم وجود التشكيلات المسلحة.

وصعدت الحكومة العراقية إجراءاتها بشأن تهريب النفط في منطقة جرف النصر، معلنة اتخاذ عقوبات بحق عدد من القادة الأمنيين والعسكريين.

افتتاح "المقر المسيطر"

وأعلن قائد "المقر المسيطر" في منطقة جرف الصخر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، الجمعة، افتتاح المقر الذي سيتولى إدارة الملف الأمني في المنطقة، ضمن إجراءات لإعادة تنظيم الانتشار العسكري وتعزيز الإجراءات الأمنية، فيما وصل رئيس الأركان الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله إلى المنطقة للإشراف على عملية تبديل القوات.

وقالت الشرطة الاتحادية إنه جرى إنجاز جميع الاستعدادات لتسلم "المقر المسيطر"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وصرّح رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، سعد معن، بأن الطريق العام في منطقة جرف الصخر سيُفتح أمام المواطنين، اعتباراً من الساعة السادسة صباح السبت بالتوقيت المحلي.

كما أعلن نشر فوج من المغاوير لتولي مسؤولية خطوط أنابيب نقل النفط في جرف الصخر.

وقال إنه سيجري وضع جدول زمني لتبديل جميع القوات الموجودة في جرف الصخر، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق بين جميع القوات الأمنية المتواجدة بالمنطقة. وأضاف أن القوات الأمنية ستتسلم إدارة الملف الأمني بالمنطقة، وإعادة الحياة الطبيعية.

كتائب حزب الله: معالجة الإشكالات عبر القنوات الخاصة

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية أبو حسين الحميداوي الخميس، إن الإشكالات القائمة مع "رئيس السلطة" ستُعالج عبر "القنوات الخاصة"، داعياً إلى عدم الانجرار إلى أي احتكاك قد يخدم ما وصفه بـ"الأعداء".

وأعرب الحميداوي، في بيان مطول، عن تقديره لمواقف هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية العراقية، مشيداً بما وصفه برفض أي تصعيد داخلي أو احتكاك بين الأطراف الأمنية المختلفة.

كما دعا عناصر التنظيم إلى العودة إلى أعمالهم الاعتيادية ومواصلة التدريب وتطوير القدرات العسكرية، مؤكداً استمرار الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المقبلة.