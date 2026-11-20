خبرني - كشف موقع "ذا أثلتيك" الأميركي عن جهود وساطة لإنهاء الخلاف بين كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي وتكريم الأول بشكل لائق بعدما أشعل تكريمه الأخير حالة من الغضب والجدل.

وأعلن رونالدو اعتزاله كرة القدم الدولية في 5 تشرين الثاني 2026، بعد خلافات مع المدرب جورج جيسوس خلال فترة التوقف التي كانت في أكتوبر، بينما هاجمت دولوريس أفيرو والدة كريستيانو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد التكريم الذي أقامه قبل بداية المباراة أمام الدنمارك بغياب اللاعب.

وقال الموقع الأميركي إن عدة أطراف تحاول رأب الصدع بين اللاعب من جهة والمدرب والاتحاد البرتغالي من جهة أخرى، إذ تم عرض فكرة إقامة تكريم رسمي لرونالدو، رغم الاعتراف بأن إذابة الجليد بين الأطراف يعتبر أمراً صعباً في الوقت الحالي.

وختم "ذا أثلتيك": رونالدو يركز على الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الرياضية، إذ يفصله 15 هدفاً الآن عن تحقيق هذا الإنجاز.