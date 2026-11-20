خبرني - أصدرت قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية بياناً دعت فيه المدنيين إلى إخلاء ميناء الحديدة غربي اليمن، وقالت في البيان إن ذلك الإجراء يأتي "حفاظاً على سلامتهم". ونشرت القيادة خريطة للميناء ظهر فيها جزء من المنطقة محدداً باللون الأحمر.

في المقابل، حذرت جماعة أنصار الله الحوثية من أنها ستستهدف جميع الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر إذا تعرض ميناء الحديدة للقصف. ودعا المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، الموظفين والعاملين في تلك الموانئ إلى إخلائها فوراً والابتعاد عنها، كما حث الشركات الملاحية على سحب سفنها منها.

وفي وقت سابق، اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية اتهمت، الطيران السعودي، بشن ضربة استهدفت قارباً مدنياً، ما أسفر عن مقتل 19 شخصاً.

وندد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، أنيس الأصبحي، بما وصفه بـ"المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف قارب مدني يقل أكثر من 25 نازحاً... ما أدى إلى استشهاد 19 مدنياً وإصابة أربعة آخرين، معظمهم من النساء والأطفال".

ووفقاً للأصبحي فإن استهداف المدنيين والنازحين "يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

ومن بين القتلى ثمانية أطفال وست نساء، وفقاً لقناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وذكر الأصبحي في بيان على منصة إكس، أن القارب كان في طريقه من رأس العارة إلى حيس في جنوب اليمن.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بينها وكالة أنباء سبأ الجمعة، بأن طائرات سعودية شنت غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أنها شنت هجمات أيضاً على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد.

في المقابل، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن، الجمعة، عن اعتراض صاروخ باليستي وخمس طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه العاصمة الرياض والمنطقة الجنوبية من المملكة.

واتهم المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، الحوثيين، بإطلاق الصاروخ والمسيّرات.

ويواجه التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن في حربها ضد الحوثيين، تصاعداً في وتيرة الهجمات منذ تجدد الأعمال العدائية في يوليو/تموز.

والخميس، تعرّض برج يضم مقرّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض لأضرار في عدة طوابق بهجوم حوثي، وفقاً للسلطات السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الدفاع المدني أن الهجوم ألحق أضراراً بعدة طوابق من البرج ومبانٍ مجاورة له، في حين لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، بحسب واس.

وقال الحوثيون إنهم استهدفوا المركز المالي في الرياض مرتين يوم الخميس، الأولى فجراً والثانية مساءً.

وأضافوا أنهم هاجموا أيضاً مطار الملك خالد الدولي ​في الرياض وقاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب السعودية وشركة الصدف للبتروكيماويات في الجبيل بالمنطقة الشرقية، ولم يصدر بعد تأكيد سعودي لهذه الهجمات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الهجمات تأتي ردّاً على ما وصفه بـ"المجازر الوحشية" التي يتهم السعودية بارتكابها، وكان آخرها "استهداف المدنيين على متن زورق في ساحل رأس العارة"، بحسبه.