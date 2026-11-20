خبرني - أعلنت المملكة المتحدة أن "الاتفاق أُنجز" مع الاتحاد الأوروبي وأن "المفاوضات قد اختُتمت"، وذلك بعد قمة عقدت بينهما في بروكسل الجمعة.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن "الجانبين سيعملان على تنفيذ برنامج تنقل الشباب، واتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية، ونظام تداول الانبعاثات".

وفي إشارة واضحة إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الدراسية الجامعية "بالتوازي" مع اتفاقيات اليوم، صرحت رئاسة الوزراء البريطانية بأن "المحادثات ستستمر في بعض المجالات، وسيتم توضيحها في البيان المشترك لاحقاً".

وخلال القمة، التقى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

في الأثناء، قال بيرنهام إن اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي سيضيف ما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

وينظر إلى القمة التي عقدت في بروكسل على أنها خطوة أولى في مساعي رئيس الوزراء البريطاني لإعادة بناء العلاقات بعد بريكست.

لكن في خطوة قد تعرقل مساعي بيرنهام لفتح صفحة جديدة في العلاقات، أعلنت بروكسل أن دخول الاتفاقات حيز التنفيذ سيكون مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق بشأن خفض الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية.

وفي الاتفاق المتعلق بحرّية تنقل الشباب، المفترض إقراره الجمعة، سيُسمح لما يصل إلى 100 ألف شاب من الاتحاد الأوروبي بالسفر والعمل والدراسة في المملكة المتحدة سنوياً، على أن يُسمح للعدد ذاته من الشباب البريطانيين بالقيام بالأمر نفسه في أوروبا.

وقال بيرنهام في بيان لدى وصوله إلى بروكسل، "تتشاطر بريطانيا وأوروبا القيم والمصالح وتنتميان إلى الحيز الجغرافي نفسه. وفي عالم يزداد خطورة، نحن أقوى معاً. إن تعزيز الشراكة مع أوروبا يصب في مصلحة الطبقة العاملة وبريطانيا وأوروبا".

والاثنين، جادل بيرنهام بأن المملكة المتحدة خسرت أكثر مما كسبت من مغادرة الاتحاد الأوروبي، في أحدث إشارة ضمن سلسلة من الإشارات التي قدّمها بشأن هدفه المتمثل في إقامة علاقة أوثق مع التكتل.

ومنذ توليه السلطة هذا الصيف، كسر بيرنهام المحظورات في النقاش البريطاني المحتدم بشأن العلاقات مع أوروبا، وذهب إلى حد طرح احتمال العودة يوماً ما إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن القمة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ستركز في الوقت الراهن على خطوات أكثر تواضعاً تساعد في طي الصفحة بعد عقد على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من التكتل، بينما يرجئ بيرنهام اتخاذ القرارات الكبرى بشأن مستقبل العلاقات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي، إنه سيرحّب بـ"نقاش صريح" حول احتمال العودة إلى حرية التنقل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد إجراء تغييرات كبيرة قبل الانتخابات العامة المقبلة.

واتهمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، بيرنهام، بـ"إعادة فتح الخلافات والنقاشات" الخاصة باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس بلدية مانشستر السابق، أعرب عن رغبته في أن يرى بريطانيا تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وتعهّد بعرض خيارات قد تتراوح بين الإبقاء على الوضع الراهن والانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو استعادة العضوية في التكتل.

وفي بروكسل، لا يتوقع كثيرون عودة بريطانيا إلى التكتل في أي وقت قريب.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى "أشك في أنه سيخاطر باتخاذ خطوة كبيرة من شأنها أن تثير هذا القدر من الجدل".

وأضاف "سيواصل على الأرجح محاولة تحسين العلاقات عبر خطوات تدريجية ومحدودة، ونحن منفتحون على إقامة أوثق علاقات ممكنة".

الاتفاقيات المطروحة في القمة



في الأثناء، تُطرح على طاولة المفاوضات في بروكسل ثلاثة اتفاقات رئيسية، أولها لتقليص الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية، والثاني للربط بين نظامَي تداول حصص الانبعاثات لدى الجانبين، والثالث بشأن "برنامج لتبادل الخبرات بين الشباب".

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "لم نتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الرسوم الدراسية، أمهلنا أنفسنا ستة أشهر للتوصل إلى هذا الاتفاق"، مضيفاً أن الاتفاقات الرئيسية الثلاثة ستُوقّع "بالتوازي" مع هذه المفاوضات.

ويرى بيرنهام أن هذه الخطوات التي كان يجري الإعداد لها قبل وقت طويل من توليه رئاسة الحكومة ستساعد في إصلاح بعض الأضرار الناجمة عن بريكست.

وستتمكن الشركات البريطانية مجدداً من التصدير إلى أوروبا بسهولة أكبر، في حين سيُسمح لآلاف الشباب دون سن الثلاثين بالإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للعمل أو الدراسة أو السفر.

وشهدت المفاوضات بين بروكسل ولندن تجاذبات حادة بشأن التفاصيل حتى اللحظات الأخيرة، إذ أعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحزمة الاتفاقات في ساعة متأخرة الخميس، بحسب دبلوماسيين عدة، في حين لا تزال الموافقة النهائية من الجانب البريطاني ضرورية.

وتمثلت إحدى أبرز نقاط الخلاف في إلزام لندن بالتوصل مستقبلاً إلى اتفاق يخفض الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية إلى المستوى نفسه الذي يدفعه نظراؤهم البريطانيون.

وأكد ماروش شيفتشوفيتش، المسؤول المخضرم عن مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، أن الأجواء ظلت "إيجابية للغاية"، "حتى وإن كانت المفاوضات تتناول تفاصيل دقيقة وتكون أحياناً صعبة للغاية".

وقال مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن اتفاق "إعادة ضبط" العلاقات بعد بريكست لن يدخل حيز التنفيذ ما لم توافق الحكومة البريطانية على خفض الرسوم الدراسية الجامعية للطلاب الأوروبيين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية.

وتهدد هذه الخطوة بتقويض استراتيجية بيرنهام لإعادة ضبط العلاقات بعد بريكست، إذ تصر دول الاتحاد الأوروبي على أن يُفرض على الطلاب القادمين من الدول الأعضاء الـ27 الرسوم الدراسية نفسها التي يدفعها الطلاب البريطانيون.

ومنحت هذه الدول، بريطانيا، مهلة ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق أو التفاوض بشأن بديل.