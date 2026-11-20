خبرني - ستواجه البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم، منافستها هولندا في دور الثمانية، بينما سيصطدم البطلان السابقان إسبانيا وفرنسا في الدور ذاته بعد سحب القرعة في مدينة نيون السويسرية الجمعة.

وستلتقي النرويج وإنجلترا في إعادة لمباراة دور الثمانية لكأس العالم 2026، بينما أوقعت القرعة ألمانيا في مواجهة بلجيكا.

وستقام مباريات دور الثمانية على مرحلتين، ذهابا وإيابا، في آذار بينما سيجري الدور قبل النهائي، الذي سيقام من مباراة واحدة، في 9 -10 حزيران، تليه مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في 13 حزيران.

وتصدرت فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال مجموعاتها، لكن لم ينجح أي فريق في اجتياز منافسات المستوى الأول دون أي هزيمة.

وفازت البرتغال، الحائزة على اللقب مرتين، والتي تفتقد الآن كريستيانو رونالدو، على هولندا في نهائي النسخة الافتتاحية لدوري الأمم عام 2019. وحققت هولندا فوزا واحدا فقط أمام البرتغال في 14 مواجهة بينهما.

وسيواجه الفائز في تلك المباراة إما إسبانيا أو فرنسا في الدور قبل النهائي.

ووصلت إسبانيا، الفائزة بكأس العالم وبطلة أوروبا، إلى 3 من أصل 4 نهائيات لدوري الأمم، وفازت في عام 2023. أما فوز فرنسا فجاء في عام 2021 عندما تغلبت على إسبانيا في النهائي، وكان ذلك آخر فوز لها على المنتخب الإسباني.

وفازت إسبانيا في جميع المواجهات الثلاث مع فرنسا منذ ذلك الحين، بما في ذلك قبل نهائي كأس العالم هذا العام، الذي فاز فيه فريق المدرب لويس دي لا فوينتي بنتيجة 2-صفر قبل أن يتغلب على الأرجنتين في النهائي.

وتعد النرويج الفريق الوحيد من بين المتأهلين إلى دور الثمانية الذي لم يصل بعد إلى الدور قبل النهائي، ويضم في صفوفه أفضل هداف في تاريخ المسابقة، إرلينج هالاند، الذي سجل 25 هدفا في دوري الأمم.

وفازت إنجلترا، التي يتصدر قائدها هاري كين قائمة الهدافين في نسخة هذا العام برصيد ثمانية أهداف، على النرويج 2-1 بعد وقت إضافي في دور الثمانية لكأس العالم في تموز الماضي.

وسيواجه الفائز في المباراة بين إنجلترا والنرويج إما بلجيكا أو ألمانيا في قبل النهائي.

دور الثمانية

مباراة دور الثمانية الأولى: إسبانيا ضد فرنسا

مباراة دور الثمانية الثانية: النرويج ضد إنجلترا

المباراة الثالثة في دور الثمانية: هولندا ضد البرتغال

المباراة الرابعة: بلجيكا ضد ألمانيا

قبل النهائي

الفائز من مباراة هولندا والبرتغال ضد الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا

الفائز من مباراة بلجيكا وألمانيا ضد الفائز من مباراة النرويج وإنجلترا

المواعيد:

مباريات ذهاب دور الثمانية: 25-27 آذار

مباريات إياب دور الثمانية: 28-30 آذار

مباريات قبل النهائي: 9-10 حزيران

مباراة تحديد المركز الثالث: 13 حزيران

المباراة النهائية: 13 حزيران