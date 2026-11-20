خبرني - في جولة اليوم على الصحف البريطانية نسلط الضوء على مقالات تناولت تحولات العلاقات الدولية ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مروراً بحسابات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية ومستقبل العلاقة مع بريطانيا، وصولاً إلى التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية في إعداد الأجيال الجديدة للحياة العملية.

البداية من مقال بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، بعنوان "أخيراً، أصبح لترامب مقعد على طاولة الدكتاتوريين"، يرى الكاتب شون أوغرادي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يسعى إلى الانضمام إلى نادي قادة الأنظمة الاستبدادية، في وقت تتراجع فيه مكانة الولايات المتحدة وتتعرض علاقاتها بحلفائها التقليديين للإحراج.

ويستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى وصول ترامب إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، في زيارة استمرت 21 ساعة، التقى خلالها قادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قبل توجهه إلى شنتشن للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويوضح أن أحد الصحفيين سأله عن تقارير تتعلق بمخطط إيراني مزعوم لاستخدام قنبلة نووية لاستهداف واشنطن، لكن إجابته جاءت مرتبكة وغير متوقعة.

ويشير أوغرادي إلى أن ترامب، بعد تهديده برد انتقامي غير مسبوق، انتقل إلى الحديث "بشكل عشوائي ومضطرب" عن الخسائر البشرية في الحرب الأوكرانية، معتبراً أن حديثه بدا وكأنه صادر عن شخص مرتبك يستعيد عبارات محفوظة، ويخلط بين الأحداث والحروب.

ويعبر الكاتب عن قلقه من هذا الأداء، الذي لا يبعث على الثقة بقدرات الرئيس الأمريكي على إدارة الملفات الدولية.

في المقابل، يلفت الكاتب إلى أن ترامب لم يفقد غروره أو استعداده للإعجاب بأسوأ دكتاتوريي العالم، بل يبدو، بحسب تعبيره، متلهفاً للانضمام إلى ناديهم. ويستشهد بإشادته بالرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس الابن، وإبدائه إعجاباً بوالده الراحل فرديناند ماركوس، الذي حكم البلاد بقبضة حديدية.

كما نقل عن ترامب وصفه ماركوس الابن بأنه يتمتع بـ"جينات جيدة"، رغم سجل والده "الحافل بآلاف عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب"، فضلاً عن "نهب" نحو 30 مليار دولار من ثروات البلاد بالتعاون مع زوجته إيميلدا.

وينتقل أوغرادي إلى علاقة ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن الأخير قد يستفيد كثيراً من لقاء ثلاثي يجمعه بترامب وشي جين بينغ، لما يحمله ذلك من مكاسب دعائية لموسكو، إذ سيظهر بوتين مجدداً باعتباره قائداً دولياً مساوياً لنظيريه الأمريكي والصيني، بعدما كان منبوذاً على الساحة الدولية.

ويشرح الكاتب المفارقة المتمثلة في تقارب ترامب مع بوتين وشي، رغم مساعدة بلديهما إيران بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لاستهداف الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين وحلفاء آخرين في الخليج.

ويخلص أوغرادي إلى أن هذه اللقاءات والصور المشتركة ستعزز صورة روسيا والصين كقوتين عظمتين، وتحرج حلفاء واشنطن الحقيقيين، وربما تشمل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أيضاً.

ويختتم الكاتب مقاله باستحضار مؤتمر يالطا عام 1945، حين تقاسم تشرشل وستالين وروزفلت النفوذ العالمي، معتبراً أن الأجيال المقبلة ستنظر إلى صور ترامب وبوتين وشي، وربما كيم، باعتبارها شاهداً على فصل "مخزٍ" في التاريخ الأمريكي، عنوانه "تمجيد الذات على حساب المبادئ والتحالفات".

"بالطبع يريد الاتحاد الأوروبي عودة بريطانيا إلى صفوفه"



في مقال بصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، بعنوان "بالطبع يريد الاتحاد الأوروبي عودة بريطانيا إلى صفوفه.. فهو يراها ماكينة لجني الأموال"، يقدم الكاتب دومينيك لوسون قراءة نقدية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل، محذراً من أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى عودة بريطانيا باعتبارها فرصة لتعزيز موارده المالية، وليس مجرد استعادة شريك أوروبي سابق.

ويستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن آندي بيرنهام بات يحظى بشعبية متزايدة في بروكسل، معتبراً أن ذلك قد يرضي طموحات رئيس الوزراء البريطاني، لكنه لا يخدم بالضرورة مصالح دافعي الضرائب في بريطانيا.

ويستشهد لوسون بتقرير نشرته مجلة رابورتور" المتخصصة في الشؤون الأوروبية، تحت عنوان "المملكة المتحدة تُرى باعتبارها ماكينة نقدية جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي". ويوضح أن المفاوضات تتركز على مطالبة لندن بالمساهمة في صناديق التماسك المخصصة للدول الأعضاء الأكثر فقراً، مقابل السماح لها بالمشاركة في سوق الكهرباء الأوروبية.

وينقل الكاتب عن دبلوماسي أوروبي قوله: "بيرنهام يحتاج إلى أوروبا، ونحن نحتاج إلى المال. بيرنهام مورد جديد بالنسبة إلينا. الجميع رابح". كما يستشهد بتصريحات الصحفي إيدي واكس، الذي يؤكد أن بروكسل تعيش صراعاً حاداً على الموارد المالية، وأن المؤسسات الأوروبية تبحث عن مصادر جديدة للأموال في ظل شح الميزانية.

ويشير المقال إلى أن هذه الأزمة ستتضح خلال القمة الأوروبية المخصصة لمناقشة الميزانية متعددة السنوات للفترة 2028-2034، خصوصاً أن الاتحاد مطالب ابتداءً من عام 2028 بسداد ديون صندوق التعافي من جائحة كورونا، التي تقترب من 600 مليار يورو.

وفي سياق متصل، ينتقد لوسون التوجهات الداعية إلى إعادة انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي، مستشهداً بتصريحات ديفيد لامي، الذي تحدث عن إمكانية تحقيق دفعة اقتصادية فورية بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني في حال العودة.

ويشكك الكاتب في هذه التقديرات، مستحضراً انتقادات وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، الذي وصف التوقعات الاقتصادية السابقة لحملة البقاء بأنها أخفقت، معتبراً أن الخطاب الحالي يستبدل "مشروع التخويف" بـ"مشروع التشويه".

كما يلفت إلى بيانات مكتب مسؤولية الميزانية التي تشير إلى تسارع إنتاجية بريطانيا مقارنة بالاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال العقد المنتهي عام 2025.

ويختتم لوسون مقاله بالتحذير من أن العودة قد تفرض على بريطانيا رسوماً سنوية إجمالية تصل إلى 39 مليار جنيه إسترليني، متسائلاً عن كيفية تدبير هذه الأموال في ظل اقتراض حكومي سنوي يبلغ نحو 135 مليار جنيه.

كيف يمكن للمدارس إعداد الطلاب للحياة بعد التعليم؟



في مقال بصحيفة "الغارديان"، تناقش الكاتبة لولا أوكولوسي التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في إعداد الطلاب للانتقال إلى الحياة العملية أو مواصلة التعليم بعد انتهاء المرحلة المدرسية، مشيرة إلى أن التركيز المفرط على الامتحانات والدرجات لا يكفي لضمان مستقبل مهني وتعليمي ناجح لجميع الشباب.

وتستهل الكاتبة مقالها بالتأكيد على أن بلوغ سن السادسة عشرة ينبغي أن يمثل بداية مرحلة مليئة بالفرص، لكن الواقع يكشف أن عدداً كبيراً من الشباب يجدون أنفسهم خارج منظومة التعليم والعمل والتدريب، بعدما عجزوا عن الوصول إلى المستقبل الذي وُعدوا به خلال سنوات الدراسة.

وتشير أوكولوسي إلى تقرير أعده آلان ميلبورن بشأن هذه الفئة، يضع المدارس في صدارة الحلول، من خلال إعادة النظر في معايير تقييم المؤسسات التعليمية، بحيث لا تقتصر على نتائج الامتحانات، وإنما تشمل أيضاً قدرة الطلاب على مواصلة تعليمهم أو الالتحاق بسوق العمل. كما يدعو التقرير إلى منح التعليم المهني والتقني المكانة نفسها التي يحظى بها التعليم الأكاديمي.

وتلفت الكاتبة إلى أن نحو 30 في المئة من الشباب الذين أصبحوا خارج التعليم والعمل والتدريب غادروا المدارس وهم حاصلون على درجات دراسية جيدة، وهو ما يكشف أن الشهادات وحدها لا تضمن النجاح.

وتوضح أن ضيق الوقت والمناهج الدراسية المكتظة بالمحتوى يجعلان التوجيه المهني والتدريب العملي أموراً ثانوية، إذ غالباً ما يُختزل الإرشاد المهني في لقاء قصير خلال السنة الأخيرة من التعليم المدرسي.

كما تشدد على ضرورة الاهتمام بالطلاب الأكثر عرضة للتعثر، خصوصاً ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ومن يعانون ضعف الحضور أو صعوبات التحصيل، مؤكدة أن التعامل معهم يجب أن يبدأ قبل سنوات من انتهاء الدراسة، وليس في اللحظات الأخيرة.

وتختتم أوكولوسي بالتأكيد على أن لكل طالب مواهب واهتمامات يمكن أن تتحول إلى مسارات مهنية، سواء في الطهي أو التعامل مع الحيوانات أو الأعمال اليدوية والميكانيكية. لكنها تشير إلى أن اكتشاف هذه القدرات يتطلب وقتاً ومتابعة، فضلاً عن توفير متخصصين في التوجيه المهني وتمويل كافٍ للمدارس.