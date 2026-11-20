خبرني - كانت ليلة صاخبة من ليالي شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2018، عندما عادت ديان شيهان، وهي طبيبة بيطرية تبلغ من العمر 63 عاماً، لتوّها إلى منزلها في مدينة بريزبين الأسترالية، بعد تناول العشاء مع أصدقائها.

وبينما كانت تجلس على الأريكة، تلقت رسالة بريد إلكتروني على هاتفها، كان الراسل رجلاً أخبرها بسنة ميلاده واسم المستشفى الذي وُلد فيه، ثم أخبرها بأنه يعتقد أنها والدته.

قالت ديان لبرنامج "أوتلوك" لبي بي سي: "أصيب ذهني بحالة من التشوش التام".

وأضافت: "لم تكن لديّ أي فكرة واضحة، ولم أستطع التنفس، واستمر هذا الوضع لساعات، كانت تجربة أشبه بخروج الروح من الجسد".

كانت جميع التفاصيل متطابقة تماماً، إذ وضعت ديان مولودها بالفعل في ذلك المستشفى، وفي ذلك التاريخ عام 1976.

لكن ابنها كان قد "توفي"، أو هكذا، على الأقل، أخبرها العاملون في المستشفى.

حمل غير متوقع

وتضيف: "كانوا يقولون لنا إن مجرد جلوسنا على المقعد نفسه سيؤدي إلى حدوث حمل".

وتوضح ديان أنه في ظل عدم توافر مصادر موثوقة للمعلومات المتعلقة بالجنس بالنسبة لهن، لم يخطر ببالها قط استخدام وسائل منع الحمل عندما وقعت في الحب وخاضت أولى تجاربها الجنسية مع ريك، ذلك الشاب الذي كان يعمل في ترويض الخيول، والتقت به أثناء عملها مربية أطفال مقيمة لدى إحدى الأسر في كندا.

وتصفه قائلة: "كان حبي الأول بالفعل، كان حنوناً للغاية، وطيب القلب، كان يشاركني الاهتمام بالخيول، وكان فارساً بارعاً على نحو استثنائي".

كان لقاؤهما الأول في أحد مطاعم ماكدونالدز.

وتقول: "تناولنا شطيرة هامبورغر وبعض البطاطس المقلية، فلم يسبق لي أن زرت مكاناً كهذا، كان يتمتع بالثقة بالنفس والخبرة الواسعة بالحياة، بينما كنت أنا مندفعة بكل مشاعري في تلك اللحظة".

وبعد فترة وجيزة، انتقل ريك إلى ولاية كاليفورنيا، وسافرت ديان لزيارته، لكنها فُصلت من عملها فوراً بعدما فاتتها رحلة الطيران المقررة لعودتها إلى كندا.

وبذلك فقدت حقها في الإقامة داخل البلاد، واضطرت إلى المغادرة متجهة إلى أستراليا.

كانت ديان حاملاً بالفعل في ذلك الوقت، من دون أن تعرف ذلك.

حالة إنكار

وتتذكر ديان: "كنت صغيرة الحجم جداً، وكنت أعمل في المزرعة وأرتدي ملابس العمل ذات القطعة الواحدة، لذا كان من السهل إخفاء حملي".

وتقول: "كانت تلك الفترة قمعية للغاية، ومليئة بالسيطرة وإصدار الأحكام على الآخرين، فالمرأة التي تصبح أماً من دون زواج كانت تواجه أحكام المجتمع، بل وكانت تتعرض للنبذ الاجتماعي بصورة تكاد تكون كاملة".

وعندما بدأت آلام المخاض، حاولت التعامل مع الأمر بمفردها، لكن مع بدء إصابتها بالقيء، جرى نقلها إلى المستشفى.

الولادة

وتقول: "أعتقد أنني كنت أحاول التعامل مع الأمر بمنطق عملي، فما الجدوى من ذلك؟ أعتقد أنني كنت قد تعرضت لضرر نفسي بالغ في تلك المرحلة".

كرّست ديان نفسها بالكامل لعملها في مجال الطب البيطري ولدراستها.

وتقول: "إذا كان لديّ عمل واحد، كنت أتولى عملين أو ثلاثة، كنت أفعل ذلك حتى أعود إلى الفراش ليلاً وقد استنفدت كل طاقتي تماماً، لم أكن أريد أن أضطر إلى التفكير، أردت أن أُبقي نفسي منشغلة إلى أقصى حد ممكن".

ظهور الحقيقة

وفي رسالته الإلكترونية، أوضح ابن ديان أنه لا يطلب منها شيئاً، باستثناء أن يلتقي بها، وربما يستكشف إمكانية بناء علاقة بينهما.

وأكد أنه عاش حياة سعيدة، وأن والديه بالتبني قد وفرا له كل ما يحتاج إليه.

ثم أضاف قائلاً: "وبالمناسبة، أود فقط أن أخبرك بأنك أصبحتِ جدة".

وأرفق بالرسالة صورة لفتاة صغيرة ذات شعر مجعد.

وتقول ديان إنها أدركت، في اللحظة التي وقعت فيها عيناها على الصورة، أن الراسل لا بد أن يكون ابنها.

وتتذكر تلك اللحظة قائلة: "لديّ صورة لي عندما كنت في عمر حفيدتي، أي في الثانية والنصف أو الثالثة تقريباً، ويبدو أننا توأم، وشعرت بدوار أصاب رأسي من شدة الذهول".

لم الشمل

وفي أحد الأيام، حين حضرا معاً إحدى الحفلات المدرسية لواحد من أحفادها، أشارت الأم بالتبني إلى ابن ديان وزوجته وأطفالهما، ثم قالت لها: "شكراً لأنك منحتِنا كل هذا".

وتقول ديان إن تلك اللحظة حطمتها من الداخل، مشيرة إلى أن هذا التناقض يمثّل واقعاً يتعين عليها التعايش معه.

وتضيف: "جاء (الابن) إلى الحياة كثمرة علاقة حب، علاقة حب حقيقية، ثم تبنّته أسرة أخرى، رغم الألم الذي مررتُ به، والذي ازداد وطأة الآن بعد أن عرفتُ حقيقة ما حدث، لكنهما تبنّيا طفلي، وربّياه وأحبّاه واعتنيا به، وقدما له كل شيء، كانت علاقتهما به رائعة، لقد كانا شخصين طيبين ونبيلين، ومن خيرة الناس".

واليوم، تواصل ديان رعاية علاقتها بابنها وأسرته وتعزيزها، مؤكدة أنها ترفض الاستسلام للغضب أو السماح له بالسيطرة عليها.

وتقول: "لا يمكنني تغيير أي شيء مما حدث، لا الأشخاص الذين تورطوا في الأمر، ولا الأعراف والثقافة التي كانت سائدة في ذلك الوقت، أريد أن أوجّه طاقتي نحو بناء علاقة مع طفلي الذي فقدتُه طوال أربعين عاماً".