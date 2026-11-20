خبرني - دعا المركز الوطني للأمن السيبراني إلى تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للإنترنت لدى الأطفال، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، مؤكدا أهمية حمايتهم والحفاظ على خصوصيتهم في العالم الرقمي.

وقال المركز، في منشور توعوي، إن العالم الرقمي يشكل مساحة للتعلم والمرح والإبداع، مشيرا إلى أن الاستخدام الآمن للإنترنت يبدأ بخطوات بسيطة تسهم في حماية الأطفال والحفاظ على خصوصيتهم.

وأضاف أن سلامة الأطفال في العالم الرقمي لا تقل أهمية عن سلامتهم في العالم الواقعي، داعيا إلى جعل الوعي السيبراني جزءا من رحلتهم الرقمية.

يُصادف اليوم العالمي للطفل 20 تشرين الثاني من كل عام، وهو مناسبة أممية لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم، والدعوة إلى توفير بيئة تضمن لهم الحماية والتعليم والصحة والنمو، بعيدا عن العنف والاستغلال والتمييز.

ويكتسب يوم 20 تشرين الثاني أهمية خاصة، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التاريخ من عامي 1959 و1989، على التوالي، إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل.

ومنذ عام 1990، أصبح اليوم العالمي للطفل مناسبة لإحياء ذكرى اعتماد الجمعية العامة للإعلان والاتفاقية.