خبرني - تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة معالي وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، تتابع الهيئة البحرية الأردنية، بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة، وباهتمام بالغ، مستجدات حادثة فقدان المواطن الأردني البحّار محمد حسام الدين العتيبي، إثر تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

ويتابع مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، أحمد العساسلة، مجريات الحادثة بشكل مستمر، حيث تجري الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتواصل مع الإدارات البحرية والجهات المختصة، متابعة حثيثة ومستمرة للوقوف على آخر المستجدات وتنسيق الجهود الرامية إلى البحث عنه والعثور عليه.

كما تواصل الهيئة متابعة القضية مع مختلف الجهات المعنية، من خلال قنوات الاتصال والتنسيق الدولية المختصة المتاحة، وتولي اهتماماً خاصاً بمتابعة أوضاع البحّار المفقود والتواصل مع عائلته وإطلاعها على أي مستجدات تتعلق بالحادثة، مؤكدةً حرصها على تسخير جميع إمكاناتها لمتابعة هذه القضية.

وتؤكد الهيئة البحرية الأردنية استمرار جهودها وتنسيقها مع الجهات المعنية، معربةً عن أملها بأن تكلل هذه الجهود بالعثور عليه وعودته سالماً معافى إلى أسرته، سائلين الله أن يحفظه ويطمئن قلوب أهله وذويه.